戒嚴話題藍綠互批 陳玉珍轟民進黨消費先人、情勒國民

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委要求道歉，鄭天財會後補充，當時戒嚴是為應對中共武力犯台而戒嚴。國民黨立委陳玉珍也喊話民進黨，不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。記者許正宏／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委要求道歉，鄭天財會後補充，當時戒嚴是為應對中共武力犯台而戒嚴。國民黨立委陳玉珍也喊話民進黨，不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。記者許正宏／攝影

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委要求道歉，鄭天財會後補充，當時戒嚴是為應對中共武力犯台。國民黨立委陳玉珍也喊話民進黨，不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。

連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，該案已過冷凍期一個月。國民黨立院黨團於上午立法院會提變更議程，將該案排入討論事項第一案，引發綠營不滿。綠委從主席台後方衝上主席台，朝野爆發衝突。

藍綠就民進黨立院黨團發文支持南韓戒嚴，展開言語交鋒。鄭天財因說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委批評。

鄭天財說，可以上網搜尋，民國38年，國民黨從大陸撤退到台灣，中共軍隊要打台灣，所以實施戒嚴，八二三炮戰都是在那年代。就是因為中共要打台灣，國民黨為了保護台灣，所以當時實施戒嚴，真的是為了保護台灣。

鄭天財表示，戒嚴期間，相關民主自治也開始推動，民國39年開始實施地方自治選舉，一直到相關法令、制度建立。民主選舉除地方自治外，立法委員、國大代表選舉照常舉行。台灣經濟一樣要發展，創造台灣經濟奇蹟，「亞洲四小龍」也是在戒嚴時期。他的意思是，民國38年戒嚴確實要保護台灣，也不要影響人民生活、民主選舉。當然可能有些施政者沒有依法行政，造成有些人被傷害，這是事實。中共攻打台灣，民進黨會不會戒嚴，當然會。要保護國家，任何一個國家都會。

陳玉珍說，國家要往前走，不要一直往回看，民進黨想要恢復戒嚴，這是錯誤想法。國民黨在戒嚴時期做些事情，做了好事也做了壞事，在民主浪潮下，那時戒嚴的國民黨如今也已下台，在新的民主時代，民進黨不應該走回頭路。

陳玉珍強調，「我尤其要告訴綠委邱議瑩，不要一直消費先人或是長輩、家屬，金門這麼多人受苦受難，我們都不喊一句，要往前走，不要常常抱著受害者的姿態。你們受害，人民已經還你們公道，人民讓你的父親、家人已經當上民意代表，不要永遠在那邊勒索中華民國國民。」

陳玉珍接著也秀出自己的衣服於衝突過程被撕破，表示面對國家艱難挑戰，不管是臉上受傷流血，衣服被撕爛，或是其他事情，這些都不重要，希望國會按照民主程序。賴清德有沒有看到，10幾個民進黨立委沒有半點論述能力，只能拿著尖叫雞叫叫叫，遇到這樣的對手也覺得很遺憾，國家不會進步。

國民黨 戒嚴時期 民進黨 鄭天財 陳玉珍

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