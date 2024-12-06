避談民進黨團附和南韓戒嚴 賴清德：民主台灣絕不走回頭路

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團發文挨批附和戒嚴。賴清德總統出訪友邦，今在帛琉與隨團媒體茶敘被問及此事，賴清德說，台灣民主非從天而降，過去威權錯誤不能再重蹈覆轍，民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路。

面對媒體提問，南韓戒嚴，民進黨發文力挺也沒有道歉？賴清德沒有正面回應，僅表示，身為總統，他語重心長強調，不分朝野，千萬不能忘記台灣民主非從天而降，是無數民主前輩用青春、血汗，甚至生命衝破威權大門才獲得，加上台灣人民共同努力，「我們民主得來不易，現在台灣民主已經是台灣人DNA，是台灣立足世界品牌，要記住歷史教訓，過去威權錯誤不能再重蹈覆轍，而民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路。」

賴清德坦言，台灣不大，但能從威權走到民主，各個領域的發展，都得到國際稱許，這是台灣人民一代又一代的團結打拚，現在台灣站在威權擴張第一線，唯有團結才能守護國家；唯有團結才能讓自由民主的生活方式代代相傳。

賴強調，唯有民主才能團結世界繼續支持台灣，團結一致、守護民主、走進世界，迎向未來，才是未來台灣要走的正確方向。

至於此次出訪，賴清德說，他一向認為偉大國家不在人口多少、土地大小或軍備是否強盛，是跟國家文明程度相關，越文明越重視自由民主普世價值，也會重視如何照顧人民，讓人民更好生活，這次參訪國家跟過境地點都有文明指標，所謂的突破是大家面對極權主義擴張，所有理念相近國家跟地區更團結合作，彼此站得更近、手握更緊，為維護印太地區民主和平呈現結果。