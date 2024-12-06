民進黨挺戒嚴文風波…藍委：非同小可 賴總統應道歉

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出疑似力挺貼文，引發爭議。多位國民黨立委今天在立法院院會國是論壇表示，民進黨挺戒嚴，是事非同小可，賴清德總統身為黨主席，應正式道歉，並追究該篇貼文責任。

國民黨立委牛煦庭表示，民進黨高呼轉型正義，但當南韓戒嚴的時候，民進黨團的官方社群媒體，竟然直接就引用了南韓總統尹錫悅的話，等於變相在幫南韓的戒嚴行為背書；更可怕的是，支持者的反應竟出現大量希望賴總統比照辦理戒嚴的瘋狂言論。賴總統應嚴肅看待此事，除了道歉，也要究責。

國民黨立委羅廷瑋表示，民進黨口口聲聲書要保護勞權，結果勞動部霸凌案重啟調查結果，至今未出爐，反而是力挺南韓戒嚴最有效率，呼籲民進黨團至少交代清楚，離譜發文是誰發的？受誰指示？後續責任歸屬為何？

國民黨立委洪孟楷表示，民進黨團發出力挺戒嚴貼文不久就刪文，後續本應誠懇道歉，但第二篇道歉貼文卻怪東怪西，還在怪在野黨、怪被過度解讀，令人覺得不可思議，賴總統應道歉，並向台灣人民承諾，任內不會因在野黨監督就宣布戒嚴。