挺戒嚴文風波 呂秀蓮點名賴清德、民進黨要究責

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出疑似力挺貼文，引發爭議。前副總統呂秀蓮在接受中天新聞「新聞千里馬」專訪時表示，該事件非常不可思議，民進黨和賴清德總統一定要究責，否則賴總統出訪友邦稱要讓世界看見台灣，最後真正讓世界都看見的卻是「表錯情、鬧笑話」。

呂秀蓮表示，民進黨老中青有嚴重的代溝，黨內第一代明知山有虎、偏向虎山行，衝撞威權政體，哪怕坐牢，他們都付出代價。但是現在民進黨黨員包括總統賴清德，還有下面一些黨工人員或是年輕的立委，特別是不分區的，都是黨主席欽點的。他們真的懂什麼叫民主嗎？

呂秀蓮指出，這一次讓全世界看到，海水退下來後民進黨的樣子，應該要去動檢討，包括這是誰的意思？是誰執筆的？即使後來發現不對撤下來，還是得和社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深的道一個歉。