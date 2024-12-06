快訊

今節氣大雪！ 命理師曝「4生肖」走旺運：大小財找上門

不向命運低頭三星座！射手超樂觀、天蠍很會忍、第一名「換位思考」誰怕誰

加州強震！全球今年已發生9起「規模7以上」 花蓮0403地震也在內

挺戒嚴文風波 呂秀蓮點名賴清德、民進黨要究責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出疑似力挺貼文，引發爭議。前副總統呂秀蓮在接受中天新聞「新聞千里馬」專訪時表示，該事件非常不可思議，民進黨和賴清德總統一定要究責，否則賴總統出訪友邦稱要讓世界看見台灣，最後真正讓世界都看見的卻是「表錯情、鬧笑話」。

呂秀蓮表示，民進黨老中青有嚴重的代溝，黨內第一代明知山有虎、偏向虎山行，衝撞威權政體，哪怕坐牢，他們都付出代價。但是現在民進黨黨員包括總統賴清德，還有下面一些黨工人員或是年輕的立委，特別是不分區的，都是黨主席欽點的。他們真的懂什麼叫民主嗎？

呂秀蓮指出，這一次讓全世界看到，海水退下來後民進黨的樣子，應該要去動檢討，包括這是誰的意思？是誰執筆的？即使後來發現不對撤下來，還是得和社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深的道一個歉。

南韓戒嚴 呂秀蓮 民進黨 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨心癢癢 想戒嚴的請舉手！

綠「挺戒嚴」登日韓媒 國民黨：丟臉丟到全世界

美國之音：美議長強生與過境關島的賴清德通話

第一位進關島議會的我國元首 賴清德獲贈友台決議

相關新聞

挺戒嚴文風波 呂秀蓮點名賴清德、民進黨要究責

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出疑似力挺貼文，引發爭議。前副總統呂秀蓮在接受中天新聞「新聞千里馬」專訪時表示，該事件非常...

客委會前主委：民進黨團戒嚴發言引喻失義 應真誠道歉

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出爭議貼文引發爭議，後續效應持續延燒。民進黨籍的客委會前主委楊長鎮表示，勸黨團要道歉就真誠...

駐韓代表處正常運作 籲在韓民眾勿參與政治活動

韓國3日戒嚴又解嚴引發風波，美國駐韓大使館4日宣布因「局勢不穩」暫停常規領事服務。而台灣駐韓國代表處及駐釜山辦事處目前仍...

附和南韓戒嚴登國際媒體 王鴻薇：全世界剩民進黨沒道歉

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，遠在台灣的民進黨立院黨團發文附和，鬧上國際媒體。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨挺戒嚴成為國...

民進黨附和南韓戒嚴鬧上國際 賴士葆要賴清德速澄清

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，民進黨立院黨團發文附和，已傳遍國際。國民黨立委賴士葆說，賴清德總統噤聲，這時賴總統應表態澄清...

【重磅快評】民進黨心癢癢 想戒嚴的請舉手！

韓媒報導，台灣執政黨發布貼文附和尹錫悅實施戒嚴。南韓戒嚴鬧劇六小時快閃落幕，但民進黨卻心癢難耐，不掩躍躍欲試的衝動，連忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。