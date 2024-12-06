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客委會前主委：民進黨團戒嚴發言引喻失義 應真誠道歉
民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出爭議貼文引發爭議，後續效應持續延燒。民進黨籍的客委會前主委楊長鎮表示，勸黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。
楊長鎮表示，關於戒嚴的發言真的嚴重引喻失義，民進黨團要完整道歉，真的要認知此錯非等閒，只要一點點、一絲絲和國民黨比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。
楊長鎮表示，民進黨是打破戒嚴的黨，是台灣黨、綠黨，也是社會民主黨，就是進步黨，怎麼可以同意尹錫悅的戒嚴，是為了維護憲政民主體制，這是嚴重錯誤。
被問黨團貼文 劉世芳沉默
國民黨立委張智倫昨在立法院質詢時問及此事，內政部長劉世芳、中選會主委李進勇第一時間均沉默，劉世芳隨後說，非戒嚴主管機關，無法回應。
國民黨發言人楊智伃表示，民進黨真的丟臉丟到全世界，嚴正要求賴清德總統應負起黨主席責任，為挺戒嚴的發文道歉，更應該承諾任內不會讓軍隊接管國會，杜絕任何民主倒退的可能。
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