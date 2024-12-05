附和南韓戒嚴登國際媒體 王鴻薇：全世界剩民進黨沒道歉

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，遠在台灣的民進黨立院黨團發文附和，鬧上國際媒體。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨挺戒嚴成為國際醜聞，死不認錯終將無法回頭。她要提醒民進黨，「國際輿論不是台灣媒體，不是你可以控制的」。

王鴻薇說，最遺憾的事情還是發生了，韓國發布戒嚴後，民進黨成為第一個，也是唯一一個民主制度下執政黨官方發文挺戒嚴。她昨天就警告過民進黨，這絕對會成為國際醜聞，甚至影響到在韓國人以及我國外交事務，果不其然截至目前為止，南韓、日本、土耳其、美國包括「官媒」及重量級媒體都開始報導，災難性的國際外交危機，已經擺在眼前。

王鴻薇說，美國「新聞週刊」（Newsweek）是發行量僅次於時代雜誌的週刊，在標題中斗大的「Taiwan Military Reassures Public After South Korea's Martial Law Scare」，內容提及民進黨團在社交媒體平台Threads上的一篇現已刪除的貼文中表示，台灣的立法機構面臨類似的情況，也類比南韓總統宣布戒嚴。

王鴻薇進一步說明，同一報導也解釋民進黨是在台灣戒嚴期間成立的，並稱一些台灣網友建議執政黨宣布戒嚴，「這種『瘋狂』的建議實在是危險且錯誤」，土耳其的安納杜魯通訊社也跟進報導。

王鴻薇補充，日本的每日新聞，是日本現存歷史最悠久的全國發行報紙也以「韓國戒嚴：台灣民進黨發文激起反對黨猛烈批評」作為標題，內容也提及民進黨團在Threads上發文表示：「尹錫悅為守護自由憲政體制，宣布戒嚴」，該言論受到批評後刪除。

王鴻薇再補充，韓國三大報「朝鮮日報」直接標題寫「台灣民進黨發文支持韓國戒嚴」，內文提到民進黨將韓國的政治局勢與面臨中國壓力的台灣相比，且認為宣布戒嚴是適當的。其他像是每日經濟新聞與首爾新聞，也都有相似的報導，KBS電視台更是在畫面中秀出了民進黨的貼文，且「國會被親北韓勢力操控」還被標註，特別指出民進黨意指南韓在野黨為親北韓勢力，這毫無疑問絕對嚴重影響台韓關係。韓國內部，包括南韓音樂劇演員車剛錫以及釜山市議員朴鍾喆，都發文公開致歉。

王鴻薇強調，到現在，全世界只剩民進黨還沒道歉，請民進黨為台灣的顏面想一想，不要讓外國人認為，「我們選擇的執政團隊的政黨，是一個妄議他人內政，沒有民主素養支持戒嚴，死不認錯的政黨」。

王鴻薇總結，「我要提醒民進黨，國際輿論不是台灣媒體，不是你可以控制的，繼續堅持這種不面對現實的態度，終將無法回頭」。