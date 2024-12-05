民進黨附和南韓戒嚴鬧上國際 賴士葆要賴清德速澄清

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，民進黨立院黨團發文附和，已傳遍國際。國民黨立委賴士葆說，賴清德總統噤聲，這時賴總統應表態澄清，任內不發布戒嚴令，更要澄清錯誤言論，否則此一羞辱將成台灣印象。

尹錫悅宣布戒嚴，旋即引發南韓國內及國際譁然。儘管南韓戒嚴經6小時後，即因國會表決反對而解除，但民進黨團發文附和，傳遍國際外，南韓當地媒體亦有報導，也引發南韓網友撻伐。

賴士葆說，民進黨團瞎挺韓國戒嚴，不只國內反彈，來自美國、日本、澳洲、土耳其、韓國等全球各大媒體都大幅報導此一離譜現象，民進黨遭韓國網友大量洗版形容如同蝌蚪腦忘記當初如何反對戒嚴成了惡心的蟾蜍，賴清德人在國外，面對全球嘲諷聲浪卻噤聲不語。