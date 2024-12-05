【重磅快評】民進黨心癢癢 想戒嚴的請舉手！

韓媒報導，台灣執政黨發布貼文附和尹錫悅實施戒嚴。南韓戒嚴鬧劇六小時快閃落幕，但民進黨卻心癢難耐，不掩躍躍欲試的衝動，連忙著究責追內幕的韓國媒體都注意到了！

南韓戒嚴消息傳來，綠營一片叫好，認為尹錫悅幾乎就是在罵台灣的國會和反對黨。民進黨立院黨團在Threads發文附和南韓戒嚴，並聲討台灣立法院藍白各種罪狀；雖然黨團貼文遭批評後火速刪文，但網上仍湧出大量主張台灣應該跟進實施戒嚴的聲音。南韓戒嚴已解除，民進黨渴望戒嚴仍餘波盪漾。

在韓國，媒體除了緊追戒嚴與解嚴的政情發展，也報導了世界各國對韓國局勢的關注與態度。

例如美國國務卿布林肯發表聲明，歡迎尹錫悅撤回戒嚴令的決定，期待政治分歧能夠和平解決；北約秘書長呂特表示，韓國解除戒嚴表明其對法治的持續承諾；中國外長王毅說，尹總統的戒嚴決定是韓國內政問題；日本首相石破茂對韓國戒嚴令則表達異常和嚴重的擔憂；連俄羅斯克里姆林宮都表示，韓國宣布戒嚴令後的局勢令人擔憂。歐盟、英國、德國也都密切關注韓國的局勢。

台灣的官方反應以內宣為主，總統府只表示相關情勢國安團隊已有即時掌握，並與主要友盟各方保持即時聯繫；賴清德總統則說，各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請國人放心。

韓媒對賴政府這類內宣沒興趣，但民進黨對韓國戒嚴歡欣鼓舞的姿態，則完全看在韓國媒體眼裡。甚至當美國已經表達歡迎韓國解除戒嚴時，綠營希望台灣實施戒嚴清除反對黨的聲音還此起彼落。

尹錫悅宣布戒嚴，《東亞日報》社論形容「這是一場羞辱性的自我政變」。《朝鮮日報》昨天以社論反映了朝野上下和國民的困惑，因為沒有一個國民認為目前韓國正面臨憲法所規定的戰爭或事變等國家緊急情況；今天社論又以「就像乘坐時光機回到1970年代」，形容人們的尷尬，並引述外國人的回應「我以為這是北韓」，「這是21世紀令人難以置信的事件」。

韓國人對重回戒嚴感到尷尬，民進黨卻躍躍欲試；韓國人對於自我政變感到羞辱，民進黨卻心癢難耐；韓國人對於尹錫悅近乎政治自殺感到困惑，綠營支持者卻要賴清德「有為者亦若是」；民進黨羨慕戒嚴的表情，可能更令南韓媒體感到不可置信。

當然，民進黨把一切責任都丟給小編，立委王世堅煞有介事追問立院黨團小編發文運作流程，立院黨團幹事長吳思瑤則反批最沒資格消費戒嚴的就是國民黨；行政院長卓榮泰更一本正經強調「不應該也不能走回頭路」，「國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為。」