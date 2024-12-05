民進黨團附和南韓戒嚴 謝長廷憶卓榮泰當年衝撞戒嚴

南韓戒嚴風波，民進黨立院黨團在社群媒體發出疑似「挺戒嚴」貼文，引發爭議。駐日前代表謝長廷則在臉書回憶，行政院長卓榮泰當年衝撞戒嚴往事，並指出卓當年30歲，看得出年輕時重情義富正義感的個性。

南韓戒嚴後，民進黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，爭議言論立刻引發大量批評。

謝長廷表示，韓國總統宣布戒嚴，但草草6小時結束，主要原因是國會迅速決議要求解嚴，可見民主國會存在的重要。當年國民黨可以戒嚴38年，就是國會𥚃面多數是不改選的萬年立委，無法順應民意做成解嚴決議。

謝長廷指出，他整理戒嚴時期的資料，意外發現卓榮泰在戒嚴時期曾經向台北地方法院檢察處自首的紀錄，思緒不由得飛翔到當年的情境。1987年6月12日他是民進黨的社運督尊，發動群眾到立法院抗議，要求國會全面改選，群眾怒喊「表決部隊不要臉」，當時「反共愛國連盟」、「愛國同心會」等到場反制，發生衝突，國民黨掌控的司法乘機把雙方統統妨害公務和公然侮辱罪起訴，表示司法公平公正。

謝長廷說，結果他在第一審被判處3年徒刑，褫奪公權3年，面臨議員和律師資格雙雙被註銷的困境，當時律師界多人不滿，數百名發起連署，呼籲司法不受政治干涉獨立審判，而有多位幹部則主動向台北地院檢察官自首，願意接受同樣制裁，其中包括卓榮泰，當年他30歲，看得出年輕時重情義富正義感的個性。