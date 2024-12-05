游盈隆給「戒嚴文」建議：將在野黨當仇人非團結之道

南韓戒嚴風波，民進黨立院黨團在社群媒體發出疑似「挺戒嚴」貼文，引發爭議。台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，這件事讓藍白撿到機關槍，火力全開不在話下，明顯是民進黨團出包，應深切反省，不能把責任都推給小編。他也給民進黨3項建議，將在野黨視為敵人、仇人，絕非團結之道。

南韓戒嚴後，民進黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，爭議言論立刻引發大量批評。

游盈隆表示，這篇不到150個字的貼文，雖然在極短時間內被刪除，但為時已晚，不少綠營支持者搖頭嘆息，甚至連「青鳥」都難以置信。當賴清德總統上任後首度率團到南太拚外交，後院卻失火，讓國內輿情失焦，難免懊惱。

游盈隆指出，要給民進黨3點建議。第一，從被刪掉的短文內容看，民進黨立院黨團對南韓總統尹錫悅面對的執政困境似乎感同身受，兩國在野黨都被指受敵國操控。但在民主國家，將執政困境過度簡化成在野黨與境外勢力的陰謀，反映的是統治當局的愚昧與無奈，不可能贏得廣大社會與人民的同情與支持。

游盈隆表示，第二、自今年二月起，民進黨立院黨團陷入無止盡的立法過程挫折與失敗，這是國會三黨不過半並堅持一黨少數執政的必然結果。面對在野黨凌厲的攻勢，黨團幹部的認知與論述能力顯有極大加強和改善空間。第三、賴總統希望以民主團結台灣，但今天民進黨領導階層從上到下，包括府、院、黨、黨團成員，皆視在野黨為敵人，那以「民主團結台灣」的說法，豈不是緣木求魚?