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綠「挺戒嚴」登日韓媒 國民黨：丟臉丟到全世界

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨日前發文附和南韓戒嚴事件延燒，更被多家韓媒、日媒報導。國民黨發言人楊智伃今天表示，民進黨真的丟臉丟到全世界，更是創下歷史新紀錄，惹出世界級的炎上，讓台灣區域的關係蒙上陰影。圖／國民黨提供
民進黨日前發文附和南韓戒嚴事件延燒，更被多家韓媒、日媒報導。國民黨發言人楊智伃今天表示，民進黨真的丟臉丟到全世界，更是創下歷史新紀錄，惹出世界級的炎上，讓台灣區域的關係蒙上陰影。圖／國民黨提供

民進黨日前發文附和南韓戒嚴事件延燒，更被多家韓媒、日媒報導。國民黨發言人楊智伃今天表示，民進黨真的丟臉丟到全世界，更是創下歷史新紀錄，惹出世界級的炎上，讓台灣區域的關係蒙上陰影。

楊智伃指出，南韓網友更是氣憤到飆罵「民進黨的記憶力像蝌蚪」、「應該為自己感到羞恥」等等炎上言論，更讓南韓民眾對台灣的好感度陷入危機。

她也提到，民進黨team戒嚴讓台灣陷入外交、民主的雙危機之下，賴清德總統無視內政黑暗的「盛大」出訪還可以出包？出訪夏威夷被指出，服儀不符合傳統文化，從頭飾、項鍊、披肩與肩帶都戴錯，不僅是對原住民傳統文化的不尊重，更顯現外交禮儀上的重大缺失。

楊智伃說，賴清德作為總統兼執政黨主席，不僅沒能在區域國防安全上，迅速掌握情資、謹慎對外發言，更在外交交流上輕視自身文化，內政到外交都亮起了警報紅燈，惹出世界級的炎上，讓台灣區域的關係蒙上陰影，賴清德儼然成為了「外交麻煩製造者」。

國民黨表示，嚴正要求賴清德應負起黨主席的責任，為挺戒嚴的發文道歉，更應該承諾任內不會讓軍隊接管國會，杜絕任何民主倒退的可能。

南韓戒嚴 民進黨 賴清德

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