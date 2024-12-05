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被問民進黨團附和南韓戒嚴 劉世芳、李進勇一陣沉默

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，劉世芳（右）、李進勇（左）今赴立法院內政委員會備詢。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，劉世芳（右）、李進勇（左）今赴立法院內政委員會備詢。記者曾學仁／攝影

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，6個小時後解除戒嚴。民進黨立院黨團卻在Threads上發文疑似支持戒嚴，更拿立院藍白預算審查做比較。國民黨立委張智倫今在立法院質詢時問及此事，內政部長劉世芳、中選會主委李進勇第一時間均沉默，劉世芳隨後說，非戒嚴主管機關，無法回應。

劉世芳、李進勇今赴立法院內政委員會備詢，張智倫今說，南韓多家媒體報導，「台灣執政黨支持戒嚴」，想問內政部跟中選會對民進黨團發文支持戒嚴的態度。劉、李二人先是沉默，隨後劉世芳說，內政部不是戒嚴的主管機關，所以無法回應。

李進勇則說，他從媒體報導得知，當南韓發布戒嚴令，我國國安單位，隨時掌握相關訊息，並做必要因應，而賴清德總統雖然人在國外，但也能完全掌握狀況，全盤看起來都有準備的，國內各行各業也沒有動盪不安。

對於張智倫追問，是否支持該言論？李進勇說，中選會不予置評。張智倫則接著答，那應該就是不支持啦。

劉世芳 張智倫 李進勇

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