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綠被控附和南韓戒嚴 賴瑞隆：小編處理不當應調整SOP

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆表示，社群小編處理上確實產生爭議與誤會，贊成調整發文SOP，但各政黨不要見縫插針，擴大爭議。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆表示，社群小編處理上確實產生爭議與誤會，贊成調整發文SOP，但各政黨不要見縫插針，擴大爭議。圖／聯合報系資料照片

南韓總統尹錫悅前天宣布戒嚴時，民進黨立院黨團發文附和戒嚴，引發爭議；民進黨團事後刪文，仍無法止血，韓國多家媒體直指民進黨「支持戒嚴」。民進黨立委賴瑞隆表示，社群小編處理上確實產生爭議與誤會，贊成調整發文SOP，但各政黨不要見縫插針，擴大爭議，對台灣整體形象不利。

賴瑞隆指出，民進黨跟政府態度非常清楚，支持民主自由，反對戒嚴，台灣絕對不走回頭路，台灣內部應該團結一致對外，不要刻意製作不必要的文章，各政黨也不必見縫插針，呼籲國民黨主席朱立倫及其他朝野領袖，不要刻意擴大此事，否則對台灣整體形象不利。

賴瑞隆說，台灣在民主自由道路走得如此艱辛，應該要共同向世界展現這份價值，希望藉由此事，讓各方回歸理性，攜手捍衛台灣的自由民主形象。

針對黨團社群小編引發爭議，賴瑞隆坦言，這是確實是小編處理不當，過去小編發文權限比較大，為經多層審核，導致此次事件引發誤解，黨團內務已經進行檢討，未來重大事件發文前，需經過黨團總召、幹事長、書記長等三長核准後才能發布，避免被外界誤解或操作。

民進黨 社群 賴瑞隆

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