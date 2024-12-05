「挺戒嚴文」風波 楊長鎮：道歉、不要第二句話

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出爭議貼文，引發爭議。民進黨籍的客委會前主委楊長鎮臉書表示，勸黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。

南韓戒嚴後，民進黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家。

由於爭議言論引發大量批評，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，他國內政不宜評論，第一時間情況未明，為避免社會誤解、渲染，甚至引發對立跟攻擊，所以決定刪文撤下；吳思瑤並說，過去台灣長達38年戒嚴，最沒資格消費戒嚴的就是國民黨。

楊長鎮今則貼文表示，關於戒嚴的發言真的嚴重引喻失義，民進黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話，真的要認知此錯非等閒，只要一點點、一絲絲和國民黨比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。

楊長鎮表示，因為民進黨是打破戒嚴的黨，是台灣黨、綠黨，也是社會民主黨，就是進步黨，怎麼可以同意尹錫悅的戒嚴是為了維護憲政民主體制，這是嚴重錯誤。