遭指是民進黨團「挺戒嚴文」作者 黃捷： 不是我發的

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出爭議貼文，引發爭議。媒體人謝寒冰稱，從該篇貼文的用字遣詞猜測是民進黨立委黃捷所寫的。黃捷今天表示，她並沒有黨團社群的權限，這樣的說法不合情理，太荒謬了。

南韓戒嚴後，民進黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，爭議言論立刻引發大量批評。

黃捷表示，她發自己社群媒體都很忙了，如果還兼任黨團小編就太辛苦了，若因為發文的用字排版，就來指涉她是小編，不合情理也蠻荒謬的，她不可能支持戒嚴。

黃捷說，她一直以來都在做人權運動，尤其轉型正義，關注她的人都知道她是對抗威權的行動者，怎麼可能發文支持戒嚴。民進黨立場清楚支持民主轉型行動，也是唯一在做轉型正義的主要政黨，黨團小編的文章確實引發紛擾，民進黨要檢討，發文機制更謹慎審核。