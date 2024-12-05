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挺戒嚴？ 他譏「非小編亂發文」 只是曝露民進黨內部大問題

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挺戒嚴？他譏「非小編亂發文」 只是曝露民進黨內部大問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南韓一夜間戒嚴又解嚴，這個美國在亞洲的重要民主盟友陷入動盪，震驚區域內國家和華府，大陸、俄羅斯、北韓正密切關注。法新社 法新社
南韓一夜間戒嚴又解嚴，這個美國在亞洲的重要民主盟友陷入動盪，震驚區域內國家和華府，大陸、俄羅斯、北韓正密切關注。法新社 法新社

南韓總統尹錫悅前晚宣布戒嚴隨即遭國會否決解除。民進黨立院黨團一度在社群Threads貼文，被質疑是威脅在野黨與國人，更遭炮轟是挺戒嚴？台北市議員李明賢說，這不是小編亂發文而已，而是執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督。

李明賢說，南韓總統尹錫悅反擊在野黨的手段是宣布戒嚴震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文強力砲轟在野黨，難道不也是「另一種聲援或心嚮往之」？

李認為，執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督，讓台灣民主道路蒙上陰霾。在野監督執政黨是天經地義，特別是民進黨已經長期執政9年，包括最近的就業安定基金被當成小金庫、國發基金是否被濫用，然而，執政黨靠著一句國安考量、抗中保台至上，就可以迴避所有監督嗎？

李明賢批評，戒嚴授權政府力量無限擴大，當政府掌握這只魔戒，就會大肆侵害人權；一個在戒嚴時期成長茁壯的政黨，理應記取教訓；然而，民進黨內部有人懷念甚至瀰漫著重啟魔戒的力量，這才是真正問題大條了，台灣民主要走回頭路了嗎？

南韓總統尹錫悅前晚宣布戒嚴隨即遭國會否決解除。民進黨立院黨團一度在社群Threads貼文，被質疑是威脅在野黨與國人，更遭炮轟是挺戒嚴？圖／引用自李明賢臉書
南韓總統尹錫悅前晚宣布戒嚴隨即遭國會否決解除。民進黨立院黨團一度在社群Threads貼文，被質疑是威脅在野黨與國人，更遭炮轟是挺戒嚴？圖／引用自李明賢臉書

執政黨 李明賢 民進黨

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