挺戒嚴？ 他譏「非小編亂發文」 只是曝露民進黨內部大問題

南韓總統尹錫悅前晚宣布戒嚴隨即遭國會否決解除。民進黨立院黨團一度在社群Threads貼文，被質疑是威脅在野黨與國人，更遭炮轟是挺戒嚴？台北市議員李明賢說，這不是小編亂發文而已，而是執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督。

李明賢說，南韓總統尹錫悅反擊在野黨的手段是宣布戒嚴震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文強力砲轟在野黨，難道不也是「另一種聲援或心嚮往之」？

李認為，執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督，讓台灣民主道路蒙上陰霾。在野監督執政黨是天經地義，特別是民進黨已經長期執政9年，包括最近的就業安定基金被當成小金庫、國發基金是否被濫用，然而，執政黨靠著一句國安考量、抗中保台至上，就可以迴避所有監督嗎？