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新聞眼／戒嚴心態復萌 對不起民主前輩

聯合報／ 本報記者林河名
我國戒嚴法規定，在兩種狀況下總統得以發布戒嚴，且須經立法院背書，但立法院決議移請總統解嚴時，總統應立即宣告解嚴。圖／聯合報系資料照片
我國戒嚴法規定，在兩種狀況下總統得以發布戒嚴，且須經立法院背書，但立法院決議移請總統解嚴時，總統應立即宣告解嚴。圖／聯合報系資料照片

南韓前晚突傳戒嚴，舉世震驚之際，民進黨立院黨團在社群平台發文，以國內藍白政黨作為類比，頗有「我國也該戒嚴」之意，貼文立即引來在野撻伐。當年批評戒嚴最力的民進黨，如今「戒嚴心態」復萌，對得起一路打拚的民主前輩？

「台灣省戒嚴令」於一九四九年五月十九日頒布，同年五月廿日零時起實施，至一九八七年由時任總統蔣經國宣布七月十五日解除戒嚴，戒嚴狀態持續卅八年五十六天。這段「戒嚴時代」，至今仍是台灣民主不堪回首的時光。

但也正因蔣經國一聲令下解除戒嚴，打破了當時國民黨在台灣執政近四十年的禁錮，加上開放黨禁，才開創出至今銳意變革的年代。

二○一七年解嚴卅年時，當時總統蔡英文特別發文：「上一個卅年，我們用無比的勇氣向所有人證明，民主不是洪水猛獸；下一個卅年，我們要用同樣的勇氣，打造一個未來不論誰當選總統，台灣人民都不需要擔心台灣主體性消失的政治環境。」豈料，仍是民進黨執政的此刻，在野黨已經變成執政者眼中的「洪水猛獸」；而當南韓民眾還在驚訝「瞬間戒嚴」的時候，我們的執政黨國會黨團社群發文竟也暗示可以有樣學樣。

今年七月，台灣解嚴卅七周年，賴清德總統表示，不希望任何人在民主的社會，用民主反民主。在野監督本是民主常態，執政者卻欲「除之而後快」，難道不是「用民主反民主」？當年打著「反戒嚴」口號組黨的民進黨，只懂得反譏國民黨最沒有資格消費戒嚴，卻忘了最不該存有「戒嚴心態」的人就是自己。

民進黨 洪水 社群 蔡英文 蔣經國 賴清德

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