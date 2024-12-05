韓媒報導 綠發文附和戒嚴

國民黨指出，民進黨支持南韓發動戒嚴的荒唐言論，不僅被南韓主流媒體大幅報導，更被解讀為中華民國執政黨公開支持戒嚴，直接重創中華民國的國際形象與民主價值。圖／國民黨提供 南韓總統尹錫悅前晚發布戒嚴令，民進黨立院黨團隨即發文，以此一事件暗批在野黨。在野齊轟民進黨此舉是「附和戒嚴」，而前促轉會代理主委葉虹靈在臉書說，希望任何「一四五○」，在趁機批評藍白，叫賴清德總統學著點之前，先搞清楚戒嚴是什麼。

而包括朝鮮日報在內的多家南韓媒體也陸續報導，台灣執政黨在社群媒體上發布疑似支持尹錫悅戒嚴的文章，遭到在野黨猛烈批評後刪除。

南韓前晚宣布戒嚴後，民進黨團發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、Ｎ次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」

國民黨主席朱立倫說，非常遺憾，民進黨發文附和南韓戒嚴令，還類比台灣的國會，難不成民進黨想發動戒嚴？國民黨團總召傅崐萁說，「昨日尹錫悅，今日民進黨」，南韓戒嚴管制媒體，這在台灣早就發生，國家機器可下架有線新聞台，最不齒的是民進黨貼文肯定南韓戒嚴。

民進黨團幹事長吳思瑤回應，他國內政不宜評論，第一時間情況未明，為避免社會誤解、渲染，甚至引發對立跟攻擊，所以決定刪文撤下。但她也說，台灣曾長達卅八年戒嚴，最沒資格消費戒嚴的就是國民黨。

民進黨立委王世堅昨天在民進黨中常會公開詢問，立院黨團小編在社群發文的運作流程為何？他說，朝野都不該藉由南韓戒嚴事件來政黨攻防、互相恥笑，民進黨是負責任政黨，宣布戒嚴是可恥的事情，台灣民主政治絕對不會走回頭路。