南韓戒嚴鬧劇 旅遊灰色警示...亮了

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

南韓戒嚴鬧劇，外交部昨（4）日將南韓旅遊列為灰色警示，代表「提醒注意」，並提醒國人考量南韓國內情勢仍將持續變動，避免參與當地政治性結社、集會及示威活動。

交通部觀光署表示，現階段在韓旅行團行程未受到影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴南韓之自由行及旅行團行程依然照常進行。

賴清德總統目前出訪友邦，昨日在臉書發文指出，國安會已在第一時間向他報告相關訊息。同時也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人同胞平安。

賴總統強調，台灣民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式。民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

美軍最大海外基地在南韓 中、俄、北韓關注韓閃電戒嚴動盪

南韓戒嚴風波險釀民主重大危機 日媒分析誰先搶占國會成關鍵

回應南韓短暫戒嚴 陸外交部：盼韓方保障中國公民和機構安全

熱錢蜂擁入台、激勵匯市爆量升值 南韓戒嚴令之亂「有益無害」？

相關新聞

韓媒報導 綠發文附和戒嚴

南韓總統尹錫悅前晚發布戒嚴令，民進黨立院黨團隨即發文，以此一事件暗批在野黨。在野齊轟民進黨此舉是「附和戒嚴」，而前促轉會...

新聞眼／戒嚴心態復萌 對不起民主前輩

南韓前晚突傳戒嚴，舉世震驚之際，民進黨立院黨團在社群平台發文，以國內藍白政黨作為類比，頗有「我國也該戒嚴」之意，貼文立即...

南韓戒嚴鬧劇 旅遊灰色警示...亮了

南韓戒嚴鬧劇，外交部昨（4）日將南韓旅遊列為灰色警示，代表「提醒注意」，並提醒國人考量南韓國內情勢仍將持續變動，避免參與...

賴總統聽取國安簡報 對南韓戒嚴事件評估衝擊

南韓戒嚴六小時落幕，正在友邦訪問的賴清德總統，昨在關島當地時間晚間召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會...

【即時短評】當年衝破戒嚴組黨 民進黨今戒嚴心態復萌

南韓昨晚突傳戒嚴，舉世震驚之際，民進黨立院黨團在社群平台發文，以國內藍白政黨作為類比，頗有「我國也該戒嚴」之意，貼文立即...

視訊聽國安簡報 賴總統：南韓地緣政治特殊要持續掌握

南韓戒嚴6小時落幕，正在友邦訪問的賴清德總統，在關島當地時間晚間召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。