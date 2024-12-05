南韓戒嚴鬧劇 旅遊灰色警示...亮了

南韓戒嚴鬧劇，外交部昨（4）日將南韓旅遊列為灰色警示，代表「提醒注意」，並提醒國人考量南韓國內情勢仍將持續變動，避免參與當地政治性結社、集會及示威活動。

交通部觀光署表示，現階段在韓旅行團行程未受到影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴南韓之自由行及旅行團行程依然照常進行。

賴清德總統目前出訪友邦，昨日在臉書發文指出，國安會已在第一時間向他報告相關訊息。同時也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人同胞平安。

賴總統強調，台灣民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式。民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。