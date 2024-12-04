視訊聽國安簡報 賴總統：南韓地緣政治特殊要持續掌握

南韓戒嚴6小時落幕，正在友邦訪問的賴清德總統，在關島當地時間晚間召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議進行約40分鐘。賴總統表示，南韓在地緣政治上的特殊性，他要請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。

這場視訊會議從昨晚關島當地時間9時40分進行到10時20分，府方表示，在台北的與會者有國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委黃重諺、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、劉得金。隨同賴總統出訪的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧也出席會議。

賴總統在會議中表示，他看到各團隊對於國安事務、以及突發的國際事件動態，都有充分的掌握。接下來的出訪行程，還有關島、帛琉，「我們在海外拚外交的同時，也必須讓國人對於國家整體的安全，感到安心」。

賴總統說，他要請吳釗燮在接下來的幾天，持續帶領國安團隊，並與他及訪團保持密切聯繫，務必全面掌握、妥適應處軍事、外交、兩岸等各面向的國安要況。

賴總統說，有關南韓發生緊急宣布戒嚴的突發事件，要感謝國安團隊即時掌握，並在第一時間向他簡報。由於該事件以及南韓在地緣政治上的特殊性，他要請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。

賴總統也說，有鑒於這個事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，他也要請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位預作準備。

賴總統說，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，「更是我們世世代代珍惜守護的生活方式」。因此，在變動的國際局勢中，台灣作為區域負責任的成員，會繼續與國際民主夥伴共同協力、做出貢獻，成為區域和平穩定最堅實的力量。