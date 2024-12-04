綠挺戒嚴文登上韓媒 國民黨要賴清德為外交災難負責

民進黨立院黨團深夜發文附和南韓發動戒嚴，雖已刪文仍引發抨擊，更登上南韓主流媒體版面。國民黨表示，這場外交災難，賴清德與民進黨必須負起全責，公開交代清楚；賴清德總統更須明確承諾，任內絕不實施戒嚴，絕不以軍隊干預國會。

國民黨指出，民進黨支持南韓發動戒嚴的荒唐言論，不僅被南韓主流媒體「每日經濟新聞」與「首爾新聞」大篇幅報導，更被解讀為中華民國執政黨公開支持戒嚴，直接重創中華民國的國際形象與民主價值。

國民黨表示，這樣敏感的言論曝光後，民進黨不但沒有向國人道歉，反而不斷甩鍋卸責，導致韓國媒體誤會我國的立場，不僅使中華民國形象受損，更讓外界質疑中華民國對民主與自由的堅持。這場外交災難，賴清德與民進黨必須負起全責，公開交代清楚。

國民黨鄭重呼籲民進黨主席賴清德，必須為此事件負責，向國人及國際社會道歉。賴清德必須明確承諾任內絕不實施戒嚴，絕不以軍隊干預國會。國民黨將繼續強力監督，確保民進黨不再用政治操作綁架國家利益，讓中華民國的民主與尊嚴重回正軌，守護台灣在國際舞台上的聲譽。