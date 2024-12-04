聽新聞
0:00 / 0:00

綠挺戒嚴文登上韓媒 國民黨要賴清德為外交災難負責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨指出，民進黨支持南韓發動戒嚴的荒唐言論，不僅被南韓主流媒體大幅報導，更被解讀為中華民國執政黨公開支持戒嚴，直接重創中華民國的國際形象與民主價值。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨支持南韓發動戒嚴的荒唐言論，不僅被南韓主流媒體大幅報導，更被解讀為中華民國執政黨公開支持戒嚴，直接重創中華民國的國際形象與民主價值。圖／國民黨提供

民進黨立院黨團深夜發文附和南韓發動戒嚴，雖已刪文仍引發抨擊，更登上南韓主流媒體版面。國民黨表示，這場外交災難，賴清德與民進黨必須負起全責，公開交代清楚；賴清德總統更須明確承諾，任內絕不實施戒嚴，絕不以軍隊干預國會。

國民黨指出，民進黨支持南韓發動戒嚴的荒唐言論，不僅被南韓主流媒體「每日經濟新聞」與「首爾新聞」大篇幅報導，更被解讀為中華民國執政黨公開支持戒嚴，直接重創中華民國的國際形象與民主價值。

國民黨表示，這樣敏感的言論曝光後，民進黨不但沒有向國人道歉，反而不斷甩鍋卸責，導致韓國媒體誤會我國的立場，不僅使中華民國形象受損，更讓外界質疑中華民國對民主與自由的堅持。這場外交災難，賴清德與民進黨必須負起全責，公開交代清楚。

國民黨鄭重呼籲民進黨主席賴清德，必須為此事件負責，向國人及國際社會道歉。賴清德必須明確承諾任內絕不實施戒嚴，絕不以軍隊干預國會。國民黨將繼續強力監督，確保民進黨不再用政治操作綁架國家利益，讓中華民國的民主與尊嚴重回正軌，守護台灣在國際舞台上的聲譽。

南韓 南韓戒嚴 民進黨 賴清德

延伸閱讀

討論南韓戒嚴惹議 凌濤：民進黨想用軍隊接管國會？

賴清德律師舉林昱珉陳傑憲為例 : 勿讓台灣隊大法官止步立院

賴清德抵夏威夷AIT登機歡迎是最高禮遇？藍營批胡扯

相關新聞

視訊聽國安簡報 賴總統：南韓地緣政治特殊要持續掌握

南韓戒嚴6小時落幕，正在友邦訪問的賴清德總統，在關島當地時間晚間召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議...

【即時短評】當年衝破戒嚴組黨 民進黨今戒嚴心態復萌

南韓昨晚突傳戒嚴，舉世震驚之際，民進黨立院黨團在社群平台發文，以國內藍白政黨作為類比，頗有「我國也該戒嚴」之意，貼文立即...

綠挺戒嚴文登上韓媒 國民黨要賴清德為外交災難負責

民進黨立院黨團深夜發文附和南韓發動戒嚴，雖已刪文仍引發抨擊，更登上南韓主流媒體版面。國民黨表示，這場外交災難，賴清德與民...

綠立院黨團「戒嚴文」出包 王世堅籲建立SOP

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持，雖然凌晨已發聲明否認，但一句「僅轉發國際資訊」造...

朱立倫：民進黨附和南韓戒嚴還硬拗 令人無法接受

南韓總統尹錫悅昨發動戒嚴令，震驚全球。國民黨主席朱立倫今天表示，民主政治是21世紀最重要的基石，絕不該用任何方式違反民主...

民進黨挺南韓戒嚴？卓榮泰：我們不該也不能走回頭路

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚國際。而民進黨立院黨團第一時間在社群平台Threads的發文，被質疑是威脅在野黨與國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。