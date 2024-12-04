綠立院黨團「戒嚴文」出包 王世堅籲建立SOP

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持，雖然凌晨已發聲明否認，但一句「僅轉發國際資訊」造成二度炎上。據轉述，民進黨中常委王世堅今天在中常會詢問，黨團小編在社群發文的運作流程，並指出相關發文機制需要一套標準作業流程，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，會討論一套詳盡標準作業流程，並檢討相關機制。

王世堅受訪表示，朝野都不該藉由韓國戒嚴事件來政黨攻防、互相恥笑，這都是不對的。民進黨是負責任政黨，宣布戒嚴是可恥的事情，台灣民主政治絕對不會走回頭路，任何人執政要實施或宣佈戒嚴，想都不要想，沒有人敢這麼做，就算如此糟糕的國民黨再次執政也不敢這麼做。

民進黨立院黨團總召柯建銘今天時隔一個月，再次出席中常會，由於黨主席賴清德出訪，由柯建銘擔任代理主席，他也講述這段時間的復原狀況，即便在醫院休養期間依舊繼續線上開會，現已能走路移動，只是不能久坐，也預告將強勢回歸。

柯建銘指出，國會法案就要進入深水區，重點工作包含四大預算，會持續請各部會溝通，法案部分以憲訴法為主，這可能會讓國家癱瘓，還有財劃法、年改法案以及人事同意權案；另外，選罷法明天就要處理，和反年改都是明天戰場，黨團成員要團結一致，現在情勢險峻，團結很重要。