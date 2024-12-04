卓榮泰：台灣民主發展至今 不應該也不能走回頭路
對於韓國總統3日晚間突然宣布戒嚴震驚國際，對此，行政院長卓榮泰4日表示，慶幸看到一場戒嚴在最短的時間內落幕，讓韓國國人以及世界能夠迅速地回復平靜，與此同時也要再度呼籲台灣民主發展至今，不應該、也不能走回頭路。
卓榮泰今日出席第九屆公共藝術獎頒獎典禮時針對韓國昨日事件表示，要再次籲請國人安心，這個短暫的戒嚴時間，從開始到結束，政府各部會、各部門都確實掌握各項的情資，也做了相當多內部的討論。
卓榮泰也說，慶幸看到一場戒嚴在最短的時間內落幕，讓韓國國人以及世界能夠迅速地回復平靜。
卓榮泰也提到，台灣過去在威權時代，有過38年的長期戒嚴，台灣民主發展至今，不應該、也不能走回頭路，而民主的成果需要靠全體的國人，還有朝野共同來維繫。他堅決地相信國人，也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，這個是他對國家民主的信心。
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