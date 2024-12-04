針對韓國戒嚴事件 賴總統：台灣民主得之不易

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施，但僅約6小時就因國會表決通過宣布解除。對此，賴總統4日表示，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式。

賴總統於臉書上表示，全球和國人所關注的韓國情勢，在馬紹爾今天半夜的第一時間，國安會便向他報告相關訊息。同時也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人同胞平安。

另外，賴總統說，今天台灣出訪行程繼續向前走，一天三國、橫跨兩個時區。從馬紹爾出發，前往吐瓦魯，晚上則到關島過夜，不同的國家，一樣的都是民主的信念；不同的時區，相同的都是自由的空氣。

賴總統提到，在馬紹爾，看到兩國合作計畫的豐碩成果。馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，以及「馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集」，展現我們為世界的健康和公衛所貢獻的心力。我們也在去年，完成簽署「台馬氣候變遷調適應變基金」，共同面對氣候變遷的挑戰。

賴總統強調，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式。民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。

南韓戒嚴 國安會 賴清德

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