黃國昌：任何人主張台灣宣告戒嚴 就是跟民主自由宣戰

南韓總統尹錫悅昨天宣布戒嚴，民進黨立法院黨團反借指藍白侵蝕國家。民眾黨立法院黨團表示，民進黨團翻車刪文，今天更是光速變臉，強調絕對不會支持戒嚴，真是敢做不敢當，超愛喪事喜辦，翻車還想推給在野黨。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則說，以台灣走過來的歷史，如果有任何人在台灣，主張現在應該宣告戒嚴，其實就是在跟自由民主憲政宣戰，「此時此地的台灣，我相信公民社會不會接受，也不會容忍這樣的言論，更遑論這樣的行動。」

尹錫悅昨天晚間宣布緊急戒嚴令，最終遭到南韓國會議員表決推翻，民眾黨立法院黨團今天表示，南韓總統緊急宣布戒嚴，民進黨團直接選邊站，點名南韓國會已被親北韓勢力操控，而尹錫悅為了守護自由憲政，因此才不得不出此下策，然後再扯到台灣國會裡面，也有暗黑勢力侵蝕國家，大有打算起而效尤的味道。

民眾黨團指出，沒想到短短半小時，該文就翻車刪文，民進黨今天更光速變臉，強調絕對不會支持戒嚴，黨團幹事長吳思瑤還憂心忡忡，請大家共同守護民主、不分彼此站在同一陣線，民進黨高層真的敢做不敢當，超愛喪事喜辦，「這篇文的內容不就是你們自己天天掛在嘴邊的？現在翻車還想推給在野黨跟小編？」

黃國昌受訪時則說，南韓總統忽然宣布戒嚴，震驚整個國際社會，也引發各界非常多關切，所幸南韓國會即時召開會議，取消由總統片面宣告的戒嚴，這件事情帶給大家很多啟發跟啟示，特別是預防權力過度集中在個人手上，唯有權利能夠被有效監督制衡，才能夠防止個人濫權情況的發生，也才能確保真正的民主自由。

黃國昌表示，希望南韓的民主能夠持續正常運作，也希望所有在南韓的友人跟僑胞，生活不要因此受到過多影響，大家一切安好。