若台灣突戒嚴會封網路？數發部長：台灣不像中國大陸

南韓昨夜上演戒嚴6小時又突然解嚴的風波，立委今日質詢時提出，若台灣突然發生類似情況，數發部會不會控制、封鎖網路消息？數發部長黃彥男表示，台灣不像中國大陸，基本上沒有這樣的機制，也不會封鎖網路。

南韓總統尹錫悅昨夜在緊急記者會上宣布戒嚴，並對外表示，這是為了剷除親北勢力，守護自由憲政體制；幾個小時後，南韓國會議員緊急趕回國會，現場190名議員全票通過解除緊急戒嚴後，總統尹錫悅清晨演說表示接受，結束6小時的戒嚴令。

針對南韓這場風波，國民黨立委廖先翔今日質詢時質問，南韓總統昨夜宣布戒嚴，正是因為網路的力量，讓許多民眾昨晚到國會前抗議，如果換作台灣，台灣會不會考慮控制網路、會不會下令中華電信停止服務？

黃彥男指出，網路接取有很多種，台灣聯外的海底電纜也不只有中華電，包含Google、Amazon也有台灣聯外的海底電纜，台灣頂多針對有問題的用戶或者國外網站封鎖，若直接切斷網路將會造成更多問題，並強調台灣也不會運用中央集權力量去控制網路流量、言論，台灣是法治國家，不會發生相關問題。