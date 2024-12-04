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前促轉會代主委葉虹靈：1450若搞不清楚戒嚴意義就閉嘴
南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持，隨後又發聲明否認，但仍引發爭議。前促轉會代理主委葉虹靈臉書表示，希望任何「1450」尤其是那些為尹錫悅叫好的台派、KOL、立委助理小編，在趁機批評藍白，叫賴清德總統學著點之前，先搞清楚戒嚴是什麼，對南韓、台灣社會代表什麼。如果搞不清楚，閉嘴看新聞就好，拜託。
作家顏擇雅臉書表示，尹錫悅經過這次鬧劇，不只在國內地位一落千丈而已，從此國際上也不會有人當他是一回事。尤其美國總統川普，一向不屑和弱雞打交道。但她相信尹錫悅絕不是一意孤行，一定是身邊一群人拚命敲邊鼓，鼓吹非常時期應該非常措施，南韓媒體只要指出這些人是誰，這些人都應該下台謝罪。
顏擇雅指出，台灣評論者應警惕，在民主社會爭取更多民意，只能訴諸以情，還有理性的利弊分析，並努力尋求我們和另一陣營之間的共通點，進行對話。就算彼此有許多歧見，但只要把暫時不可能有共識的歧見清楚畫分出來，還是可以在界限之外的領域持續追求共識。
顏擇雅說，民主對話應該多多對事不對人，醜化對手是沒用的，嫉惡如仇的對象如果是政治光譜的另一端，只會害了民主。
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