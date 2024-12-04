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我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
南韓周二宣布戒嚴至周三凌晨取消。圖為一名國會職員噴滅火器阻擋士兵進入國會大廳。美聯社
南韓周二宣布戒嚴至周三凌晨取消。圖為一名國會職員噴滅火器阻擋士兵進入國會大廳。美聯社

南韓總統尹錫悅昨天以為剷除「親北韓叛國勢力」為由，並宣布實施戒嚴，民進黨團即貼文連結至我國立院，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，引發支持戒嚴的質疑。其實依據我國戒嚴法規定，總統僅得在戰爭及叛亂情況下發布戒嚴，且須經立法院背書，並非總統一人可率性而為。

台灣從1949年5月20日實施戒嚴，到1987年7月15日廢止，前後歷經38年之久。這段期間，戒嚴令限制了人民的言論、出版、集會、結社，以及遷徙自由等基本權利；針砭時事、提倡民主自由的街頭遊行，有可能招致叛亂的指控，當時黨外人士不斷衝撞體制，最後已故總統蔣經國在1987年解除戒嚴。

根據我國戒嚴法規定，總統在兩種其況下得以實施戒嚴，一、戰爭或叛亂發生，對於全國或某一地域應施行戒嚴時，總統得經行政院會議之議決，立法院之通過。二、總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。此外，立法院決議移請總統解嚴時，總統應立即宣告解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀。

也就是說，總統若要發布戒嚴，必須有戰爭或叛亂等實際狀況發生，不得以在野黨在立院刪減預算，訂定執政黨不認同之立法，就可視為是「侵蝕國家暗黑惡勢力」而發動戒嚴。況且，依法總統發布戒嚴，必須獲得立法院之通過，就算礙於情勢緊急時，也應於一個月內提交立法院追認，非總統一人說得算。

南韓戒嚴 戰爭 立法院 行政院

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