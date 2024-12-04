民進黨團「戒嚴文」二度炎上 網酸：我們不是青鳥

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。民進黨團今凌晨發聲明否認，但其中一句話造成二度炎上，連支持者也無法接受，要求開除小編。更有網酸，「少來這一套，我們不是青鳥。」

南韓戒嚴後，民進黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，爭議言論立刻引發大量批評。

據悉，該篇貼文由黨團一位小編所發出，事發後民進黨團除暫停該小編發稿權限外，也將針對內控機制做檢討。但就在內部檢討的同時，凌晨度發文依然再惹爭議，民進黨團聲明，民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，只是轉發國際資訊，並與國內政壇比照，絕無支持戒嚴意思，反嗆質疑者杯弓蛇影、過度渲染大可不必，要求在野黨適可而止。

聲明文貼出後，許多民進黨支持者看到「民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照」完全無法接受，批評「亂發白癡文道歉很難嗎」、「完全無法接受這篇，身為支持者，難以想像你們看到戒嚴的第一時間竟然是提起國內政壇狀況」、「作為支持者這篇聲明寫得很爛，有錯就認，不要牽拖在野黨」、「少來這一套，我們不是青鳥」。

也有網友說，「你們小編真的有夠丟人現眼，道歉就道歉扯什麼在野黨」、「感謝遲了很久的危機處理，寫得很爛，毫無政治敏感度，下次別再寫了」、「要發這種聲明不如裝死，道歉檢討很困難？」、「小編是把黨團帳號當個版在發文嗎」、「小編發文主管都不用審核？」、「那幹嘛刪文」。