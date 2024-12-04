學者：尹錫悅魯莽、不與在野妥協 台灣應借鏡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
南韓總統尹錫悅（左）因夫人金建希（右）收受名牌包並遭控炒股、企圖干預選舉等醜聞，支持率一再創新低。歐新社
南韓總統尹錫悅（左）因夫人金建希（右）收受名牌包並遭控炒股、企圖干預選舉等醜聞，支持率一再創新低。歐新社

南韓為期6小時的戒嚴令引起國際關注。國安會前副秘書長楊永明表示，南韓總統尹錫悅跨越紅線太離譜，變成國際笑話，經濟上的影響仍要看後續政治衝擊。輔大日文系特聘教授何思慎表示，尹錫悅的魯莽與不和在野溝通妥協，為台灣上了很好的一課。

楊永明指出，尹錫悅惹出這麼大鬧劇有2個因素：一是其夫人涉貪醜聞，二是朝小野大的局勢。尹錫悅是學法律出身的，他把反對黨提出彈劾，凍結刪減預算的行動視為國家緊急狀態，顯示這個人完全沒有民主法治的素養。

楊永明也說，尹錫悅因為不願意妥協、遵守法治，選後的所有人事案、法律案都被擱置，人民的選擇出爐了，反對黨占多數，美國聯邦預算都還曾停過，哪有搞戒嚴這一套？結果民進黨立院黨團歡欣鼓舞發文附和，被罵後又趕快刪文。他也在臉書酸，尹錫悅的「不同意見就是北韓勢力」，民進黨的「不同意見就是中共同路人」。

何思慎指出，尹錫悅發起戒嚴令完全是內政問題，他上台後在國會不僅無法爭取到過半，改選後國民力量黨席次還減少，尹錫悅不與在野協調、降低政治身段，採取與在野黨對抗方式，甚至動用司法想把在野黨魁李在明關起來。

何思慎說，尹錫悅無法處理朝小野大的問題，想訴諸民粹卻押錯寶，過程不僅粗糙還未溝通，執政黨魁和內閣團隊不僅反對或根本狀況外，這也給台灣政治發展上了很好的一課，朝小野大是人民的決定，執政者必須聽從民意，既然百姓透過選舉，把立法行政權交給不同政黨，就要遵循憲政慣例解決問題，不能用沒收民主的方式，面對國會在野多數的監督。

南韓戒嚴 小野 尹錫悅 楊永明

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