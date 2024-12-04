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批發文附和南韓戒嚴 羅智強：尹錫悅瘋、民進黨更瘋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團發文附和南韓戒嚴，引台灣輿論討論，國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求賴清德總統道歉，絕不容許戒嚴。記者屈彥辰／攝影
民進黨立院黨團發文附和南韓戒嚴，引台灣輿論討論，國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求賴清德總統道歉，絕不容許戒嚴。記者屈彥辰／攝影

南韓總統尹錫悅3日深夜以親北韓勢力入侵為由宣布戒嚴，引發南韓朝野反彈。不過，民進黨立院黨團卻發文支持南韓戒嚴，引台灣輿論討論。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示「昨日尹錫悅，今日民進黨」，並要求賴清德總統道歉，絕不容許戒嚴。黨團副書記長羅智強說，尹錫悅瘋了，民進黨更瘋。

南韓當局3日深夜突然宣布戒嚴，尹錫悅宣稱，戒嚴令是為保護自由南韓，免受北韓共產主義勢力威脅，準備剷除不擇手段的親北韓勢力。甚至出動軍隊逮捕國會議員。不過，普遍認為尹錫悅宣布戒嚴令，是為國內政爭而發動，因尹錫悅夫人金建希涉嫌收賄、炒股與干政，重挫尹錫悅支持度，也令尹錫悅深陷彈劾危機。

尹錫悅的緊急戒嚴，僅經歷約6小時就因國會表決通過宣布解除。然而，民進黨團發文表示支持戒嚴，引發在野撻伐。

國民黨團總召傅崐萁說，「昨日尹錫悅，今日民進黨」，當國會在野議員針對疫苗、雞蛋、光電弊案等貪腐，推動國會聽證調查，民進黨卻說這是親共勢力腐蝕台灣，抹紅、抹黑在野黨。青鳥魚翅宴一桌3萬元，動輒網攻國民黨縣市長，這些網軍是用什麼國家預算來養，有這麼多人民生活窘困，青鳥魚翅宴一桌卻比在基層打拚勞工的月薪還多。

傅崐萁表示，昨天南韓戒嚴管制媒體，這在台灣早就發生，國家機器可以下架有線新聞台。最不齒的是民進黨竟貼文肯定南韓戒嚴，這是21世紀民主國家之恥，竟會發生戒嚴，派軍隊占領國會，這樣的情況竟被台灣的執政黨讚頌。

傅崐萁強調，國民黨絕對不屈不撓，不管民進黨貪汙多少，養多少網軍、側翼，都堅持民主精神，不容許台灣民主被民進黨玷汙，不容許台灣發生戒嚴。靜待南韓國會彈劾尹錫悅，希望給賴清德總統、民進黨引以為戒。

黨團書記長林思銘強調，民進黨發文支持戒嚴，顯露民進黨害怕在野黨監督制衡。在野黨監督制衡力量來自全民賦予，如果賴政府想遂行專制執政，在野黨一定會強力監督，也會受到全民反噬。這次反映出民進黨陰暗的一面，抹黑、抹紅以規避在野黨監督。中華民國是自由民主國家，絕對不容許再走回頭路。

羅智強說，尹錫悅瘋了，民進黨更瘋，南韓政府派出軍隊想要逮捕國會議員，民進黨竟然發文稱尹錫悅是為了守護民主憲政而宣布戒嚴，這是什麼瘋狂心態？把戒嚴令上的尹錫悅換成賴清德，毫無違和感。

國民黨立委黃健豪說，愛國主義是惡棍最後的避難所，民眾擔心「今日南韓，明日台灣」。針對戒嚴令，我方身為民主國家，應該要擔心南韓民主憲政是否受到破壞，沒想到民進黨團第一時間見獵心喜。民進黨也承認，發文是要跟國內政壇對照，政黨政治相互制衡，是民主常態，不應該成為戒嚴藉口，尹錫悅發布戒嚴令後，連所屬執政黨都立即切割，沒想到遠在台灣的民進黨呼應，這是最荒謬的笑話。戒嚴是連想都不能想的事情。

國民黨立委許宇甄說，民進黨聲明無法解釋三大矛盾，首先是如果民進黨認為沒錯，為何要硬凹，為何要刪文？二是如果民進黨真心認為轉型正義重要，為何認為南韓宣布戒嚴是為守護自由憲政體制？三是如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉發少數堅持戒嚴觀點，卻沒有朝野政黨190位議員反對的聲音？民進黨正在建立新黨國體制，如果沒有用選票贏得國會，是不是就要用軍隊接管國會？

國民黨立委洪孟楷表示，不要什麼事情都推給小編，小編治國變本加厲，難道貼文沒有審查跟管理機制嗎？如果這是民進黨上下態度，戒嚴可以消滅不同聲音，那就坐實絕對權力使人絕對腐化。

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