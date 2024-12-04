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南韓宣布戒嚴又解嚴 觀光署建議：出發前確認行程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
在南韓總統尹錫悅發布的戒嚴令被國會推翻之後，軍隊與警察紛紛撤離國會，戒嚴令在當地時間4日清晨4時30分內閣會議宣布取消。歐新社
在南韓總統尹錫悅發布的戒嚴令被國會推翻之後，軍隊與警察紛紛撤離國會，戒嚴令在當地時間4日清晨4時30分內閣會議宣布取消。歐新社

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。交通部觀光署表示，外交部已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，但現階段當地旅行團均未受影響，欲前往者仍可照常，也建議所有旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程

觀光署表示，針對南韓政府於12月3日宣布戒嚴狀態，外交部已在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展。外交部領事事務局也已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，提醒國人特別關注當地局勢的變化。

觀光署指出，據目前掌握情形，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓自由行及旅行團行程依然照常進行。

觀光署也說，為確保旅客安全，建議所有準備前往南韓旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注外交部領事事務局公告的最新旅遊警示資訊。觀光署也將持續與外交部保持聯繫，掌握最新的安全動態，確保國人旅程順利。

南韓昨天晚間宣布戒嚴。歐新社
南韓昨天晚間宣布戒嚴。歐新社

南韓戒嚴 外交部 行程 觀光署

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