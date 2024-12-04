南韓宣布戒嚴又解嚴 觀光署建議：出發前確認行程

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。交通部觀光署表示，外交部已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，但現階段當地旅行團均未受影響，欲前往者仍可照常，也建議所有旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程。

觀光署表示，針對南韓政府於12月3日宣布戒嚴狀態，外交部已在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展。外交部領事事務局也已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，提醒國人特別關注當地局勢的變化。

觀光署指出，據目前掌握情形，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓自由行及旅行團行程依然照常進行。