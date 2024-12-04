民進黨團挺南韓戒嚴？張啓楷：白色恐怖變綠色恐怖

南韓昨晚發生史上最短戒嚴，民進黨立院黨團發文遭質疑在挺戒嚴。民眾黨立委張啓楷表示，民進黨團根本就是拿戒嚴恐嚇台灣人民，難道是想讓過去戒嚴時代的的白色恐怖變成綠色恐怖？根本就是企圖利用國際新聞製造話題，要進一步激化台灣內部的對立。

張啓楷指出，假如民進黨立院黨團真的只是轉發國際訊息，並與國內政壇狀況進行對照，「為何要刪除發文？是做賊心虛嗎？還是發覺做出不當類比？」其次，韓國政府在12月4日上午4時30分宣布解除戒嚴，截至今天上午為止，已經過去幾個小時，民進黨立院黨團為何沒有轉發韓國解除戒嚴的國際訊息？

張啓楷抨擊，民進黨立院黨團原本在Threads的發文，對於戒嚴令的背景與影響，顯然嚴重欠缺基本的認知，尤其將韓國的戒嚴跟台灣的政治議題扯上關係，根本就是企圖利用國際新聞製造話題，要進一步激化台灣內部的對立，這樣的政治操作不僅顯得輕佻，還凸顯了民進黨對國際事務認知的膚淺。

張啓楷表示，立法院今年5月通過國會改革法案，民進黨利用釋憲來阻擋國會改革，韓國宣布戒嚴，民進黨立院黨團又見獵心喜，拿戒嚴來恐嚇台灣人民，民進黨千萬不要一邊高喊著民主，一邊又在打壓民主。