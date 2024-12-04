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討論南韓戒嚴惹議 凌濤：民進黨想用軍隊接管國會？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨無法用選票贏得國會，是否要用軍隊接管國會。本報資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨無法用選票贏得國會，是否要用軍隊接管國會。本報資料照片

南韓總統尹錫悅昨晚無預警宣布戒嚴，民進黨發文稱我國也正在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕，並將立院正義亂象指向藍白陣營；國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨無法用選票贏得國會，是否要用軍隊接管國會？

民進黨昨晚在網路社群平台Threas發文，稱南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。文中又指台灣立院藍白違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、刁難王義川就職等，稱「不要懷疑，TeamTaiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

民進黨貼文今早已看不見，但訊息還是引發藍營不滿。凌濤表示，民進黨公然讚許尹錫悅戒嚴，顯示他們追求的不是民主台灣，而是綠色新黨國。

凌濤指出，「戒嚴法」規定戒嚴期間由戒嚴地域的最高司令官掌管行政事務及司法事務，如果台灣再次戒嚴，民進黨想的是不是在國會節節敗退，直接控制行政權跟司法權，賴清德即位當「清德宗」？

戒嚴管制人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利被限縮，包含黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等，言論自由被箝制。自從經國先生宣布解嚴後，台灣社會的共識，就是檢討反省，走向民主自由，不會走回頭路。

凌濤說，民進黨無法用選票贏得國會，是否要用軍隊接管國會？ 民進黨已經拋棄自己創黨價值，心中只有權力跟慾念，黨團不慎洩漏獨裁意念，是露出馬腳。走鐘的賴清德，外交碰壁，內政失能，將成為民進黨創黨以來，最大的負資產。

凌濤 南韓 南韓戒嚴 民進黨

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