樺加沙颱風影響長榮航、立榮國際線航班異動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空表示部分航班起降時間有提前或延誤，最新航班異動資訊，請多加利用官網或APP查詢。長榮航空提供
因受到樺加沙颱風影響，長榮航空（2618）、立榮航空國際線航班異動如下。

9月23日往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消

9月24日往返香港、澳門航班全數取消

部分航班起降時間有提前或延誤，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網www.evaair.com或APP查詢。

