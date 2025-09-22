快訊

樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空提醒，將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息。記者黃仲明／攝影
受樺加沙（RAGASA）颱風影響，星宇航空（2646）23日及24日航班異動如下。星宇航空也提醒，將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

23日航班取消

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX233/234、JX235/236 台北往返香港

JX713/714 台北往返胡志明

JX715/716 台北往返河內

JX745/746 台北往返曼谷

JX761/762 台北往返雅加達

JX783/784 台北往返宿霧

JX789/790 台北往返克拉克

JX802/803 台北往返東京

JX822/823 台北往返大阪

JX834/835 台北往返神戶

JX840/841 台北往返福岡

JX862/863 台北往返仙台

JX870/871 台北往返沖繩

 

23日航班調整(以下皆為出發地時間)

JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛

JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛 

JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛

JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛

 

24日航班取消

JX233/234 台北往返香港

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX331/332 台中往返澳門

 

星宇航空 颱風

