樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動
受樺加沙（RAGASA）颱風影響，星宇航空（2646）23日及24日航班異動如下。星宇航空也提醒，將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。
23日航班取消
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX233/234、JX235/236 台北往返香港
JX713/714 台北往返胡志明
JX715/716 台北往返河內
JX745/746 台北往返曼谷
JX761/762 台北往返雅加達
JX783/784 台北往返宿霧
JX789/790 台北往返克拉克
JX802/803 台北往返東京
JX822/823 台北往返大阪
JX834/835 台北往返神戶
JX840/841 台北往返福岡
JX862/863 台北往返仙台
JX870/871 台北往返沖繩
23日航班調整(以下皆為出發地時間)
JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛
JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛
JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛
JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛
24日航班取消
JX233/234 台北往返香港
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX331/332 台中往返澳門
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言