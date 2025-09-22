快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航建議旅客可多加利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。記者黃仲明／攝影
台灣虎航建議旅客可多加利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。記者黃仲明／攝影

受樺加沙颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動更新時間至9月22日19:10。

預計9月22日航班取消

- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班

- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班

- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT602 桃園-首爾仁川航班

航班延後(延至23日起飛)

- IT203 東京成田-桃園航班，且更改航班編號為IT2203

- IT209 名古屋-桃園航班

9月23日

航班取消

- IT603 首爾仁川-桃園航班

- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班

- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班

- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班

- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班

- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班

- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班

- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班

- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班

- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

- IT752/IT753 桃園-福島往返航班

航班延後

- IT254/IT255 桃園-仙台往返航班

- IT214/IT215 桃園-岡山往返航班

- IT720/IT721 桃園-福岡往返航班

9月24日

航班取消

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊(https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/)。

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

台灣虎航 東京

延伸閱讀

1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

桃園通緝犯闖紅燈遇警盤查 跳大排逃逸反摔傷落網

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

YouTuber東眼山錄美景…Gopro裸男討合照 山友罵：雙北桃園橫行

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

相關新聞

樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動

受樺加沙（RAGASA）颱風影響，星宇航空（2646）23日及24日航班異動如下。星宇航空也提醒，將依颱風動態隨時更新航...

樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

受樺加沙颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動更新時間至9月22日19:10。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。