樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

受樺加沙颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動更新時間至9月22日19:10。

預計9月22日航班取消

- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班

- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班

- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT602 桃園-首爾仁川航班

航班延後(延至23日起飛)

- IT203 東京成田-桃園航班，且更改航班編號為IT2203

- IT209 名古屋-桃園航班

9月23日

航班取消

- IT603 首爾仁川-桃園航班

- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班

- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班

- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班

- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班

- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班

- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班

- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班

- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班

- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

- IT752/IT753 桃園-福島往返航班

航班延後

- IT254/IT255 桃園-仙台往返航班

- IT214/IT215 桃園-岡山往返航班

- IT720/IT721 桃園-福岡往返航班

9月24日

航班取消

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊(https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/)。

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。