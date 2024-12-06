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瓊瑤離世 安樂死掀議 邱泰源：先做好安寧療護

聯合報／ 記者李青縈廖靜清／台北報導
作家瓊瑤（圖）生前提倡安樂死，邱泰源表示，做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。本報資料照片
作家瓊瑤（圖）生前提倡安樂死，邱泰源表示，做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。本報資料照片

知名作家瓊瑤離世，生前多次呼籲病人自主權，喚起安樂死議題。衛福部邱泰源昨表示，調查顯示，在「最適合善終國家」中，我居亞洲第一、全球第三，若能做好安寧緩和醫療，為患者解決痛苦，可避免萌生輕生念頭。

我國推動安寧療護多年，邱泰源表示，各國在談安樂死時，一定先檢討是否做好安寧緩和醫療，台灣應該善用這項醫療實力，致力讓重病病人到末期時，能夠沒有疼痛地離開人世。

邱泰源以癌末病人為例，常因疼痛而不想活下去，如果能夠接受安寧緩和醫療，可緩解九成以上疼痛，以及許多身心不適症狀，擁有一定的生活品質，即使到了疾病末期，也能保有尊嚴。

至於安樂死，邱泰源表示，這是提前結束生命的非自然死亡，爭議較多，如果能夠做好安寧緩和醫療，就能讓病人及家屬「生死兩相安」。

邱泰源表示，社會有許多專家學者提出安樂死合法化的聲音，衛福部願意持續溝通了解。

台南市立醫院家庭醫學部主治醫師孫文榮表示，法律保障人民生命，因此，安樂死必須另外立法，但前提為達到共識；目前雖有安寧緩和醫療、病人自主權利法，但每個人對善終追求不同，醫療單位僅能透過現行法律幫助末期病人。

國內六十五歲以上長者自殺率為全年齡層最高，自殺防治學會提出長者自殺七大危險因子，分別為精神疾病、長期慢性病身體健康狀況、喪偶等社會孤立、經濟壓力、失落感、物質濫用、以及長期照護壓力。

另外，情緒低落、失去興趣、睡眠障礙或食欲改變、想結束生命、贈送珍貴物品與交代後事、突然變得平靜或開朗，這些都是自殺警訊，親友應提高警覺，主動關懷，陪同就醫，接受心理諮商

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

安樂死 心理諮商 情緒低落 瓊瑤 精神疾病 衛福部 邱泰源 長期照護

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