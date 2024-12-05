「沒有大作家架子」瓊瑤兩封親筆信曾撫慰大學生的心

知名作家瓊瑤筆下主角是台灣跨時代的愛情原型，留下無數經典佳句。行政院南部聯合服務中心前副執行長林清強說，他就讀輔仁大學時曾為學校刊物出版問題找瓊瑤商請皇冠出版社幫忙，後來雖然沒有成功，瓊瑤寫了兩封信給他關懷及加油，瓊瑤辭世，這段珍藏記憶時隔多年再度湧上心頭，內心十分感傷。

瓊瑤女士辭世，林清強憶及民國64年與她互動的前塵往事。林清強說，瓊瑤的父親陳致平教授是他輔仁大學大一「中國通史」的老師，是個和藹可親的老師。大三那年，他負責主編「大眾傳播學刊」，因為經費有些問題，跑去敦化南路找瓊瑤女士，希望平鑫濤的「皇冠」出版社能幫忙印刷，減少些負擔。

林清強說，瓊瑤樂意幫忙洽詢，但皇冠那邊似有難處，在這期間，瓊瑤寫了兩封信給他關心及打氣，這事最終雖然未成，但她也算盡了力，所以還是十分感謝。後來有學長幫忙拉到了「教父」的電影廣告，再加上其他學長也拉了1、2則廣告，所以經費問題總算解決，刊物得以順利編印出版。

林清強說，當年瓊瑤女士已經很知名，卻沒有一點大作家的架子，願意接見他這個小小的大學生，真是不容易。

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