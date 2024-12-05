瓊瑤吩咐兒媳「來家裡看看」吐死意 是否知情後不作為？法界看法曝

名作家瓊瑤前晚晚餐時對兒媳說「明天中午到家裡看一下」，兒媳照做發現瓊瑤陳屍家中，檢警昨晚相驗後發還遺體，民眾好奇，瓊瑤是否是前吐露輕生念頭、家人是否知情後不作為？法界認為刑法有三法條接近相關態樣，但要件構成仍困難。

檢警調查，本名陳喆的瓊瑤86歲，昨午1時許被發現陳屍新北淡水住家中，已明顯死亡，家屬放棄送醫，警方介入初步排除外力入侵痕跡，檢警昨晚在台北懷愛館相驗遺體後，認定無他殺嫌疑，家屬對死因無意見，檢官指示發還遺體供家屬辦理後事。

據悉，瓊瑤無重大慢性病，與63歲兒子住大樓同層隔壁戶，前天與家人吃晚餐時，當面告知兒媳「明天中午到家裡看一下」，昨午兒媳照做，在瓊瑤家中發現她躺臥房間，明顯死亡，隨後在瓊瑤房裡發現遺書。

法界人士說，子女或秘書等，未必能憑瓊瑤一句「明天中午到家裡看看」得知瓊瑤有輕生念頭，更難認定家人知悉瓊瑤意圖後而不作為。

若他人早知死者死意而不作為，較接近刑法第276條過失致死罪、第293和第294條遺棄罪，但須證明知情者對死者有照護義務，或死者有無自救力情況。針對瓊瑤案士檢發還遺體後準備結案，也代表檢方認定全案無其他疑點或不法待查。

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