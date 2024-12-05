瓊瑤離世 自殺防治學會示警6徵兆藏風險：突然送禮、變開朗

知名作家瓊瑤昨日傳出輕生離世，台灣自殺防治學會今發布聲明，台灣65歲以上長者自殺率為全年齡層最高，自殺原因眾多，包括面臨親人離世、行動失能、身體健康退化等，都會加重負面影響，步入超高齡社會，應慎防7大自殺危險因子，發現警訊時提供適切協助。

另外，學會議呼籲，媒體報導自殺議題時，應遵循衛生福利部「自殺新聞報導原則：八不六要」，避免詳細描述自殺方式、遺書內容等細節，減少情節渲染，以免造成模仿效應。

學會強調，若民眾或身邊的人需要協助，請撥打安心專線：1925（依舊愛我），也可就近至社區心理衛生中心諮詢或精神醫療院所就醫，協助度過危機，避免悲劇發生，「自殺是可預防的。防治自殺的意義在於促進民眾的心理健康。」

學會表示，要防治長者自殺，民眾可主動關懷長者，傾聽他們的困擾，並鼓勵長者參與社交活動，維持人際互動，協助長者尋求專業協助，例如心理諮商、精神科就醫等，長者如出現身心狀況變化，及早發現並介入。

長者自殺危險因子：

1. 精神疾患：重度憂鬱症、老年期妄想症、器質性腦病變等精神疾病，都可能增加長者自殺風險。 2. 身體健康狀況：長期患有慢性疾病、失能、疼痛或經歷重大手術，都可能導致長者情緒低落，增加自殺風險。 3. 社會孤立：退休、喪偶、子女離家等因素都可能造成長者社會孤立，缺乏社會支持，更容易產生負面情緒。 4. 經濟壓力：退休後收入減少、醫療費用增加、經濟負擔沉重，都可能導致長者心理壓力過大，增加自殺風險。 5. 失落感和無價值感：隨著年齡增長，長者可能會感到自己對社會的貢獻減少，失去生活目標，產生無價值感，進而增加自殺風險。 6. 酒精或藥物濫用：長者可能因為身心問題而使用酒精或藥物來逃避現實，但這些物質反而可能加重憂鬱和絕望感，增加自殺風險。 7. 長期照護壓力：長期照護對於家庭和長者的心理健康都可能帶來巨大挑戰，也是長者自殺議題中不可忽視的一環。

●長者自殺警訊：

1. 情緒低落、沮喪、焦慮、易怒

2. 失去興趣、活力下降

3. 睡眠障礙、食慾改變

4. 談論死亡、想結束生命

5. 贈送珍貴物品、交代後事

6. 突然平靜或開朗，與先前低落情緒成反差

●媒體報導八不原則：

1. 不要使用聳動化的標題

2. 不要詳細描述自殺方法

3. 不要提及自殺事件的地點或細節

4. 不要報導自殺遺書細節

5. 不要使用聳動化、合理化或正常化的方式描述自殺事件

6. 不要簡化自殺原因，歸咎單一因素

7. 不要刊登照片／影片／音訊或社群媒體連結

8. 不要將有關自殺的內容放在頭版，並避免過度或重複報導

●媒體報導六要原則：

1. 提供正確的求助資訊

2. 特別謹慎報導名人自殺事件

3. 使用正確的資訊教育民眾有關自殺防治的事實

4. 報導如何因應壓力或自殺想法及尋求協助之人物故事

5. 謹慎訪問自殺遺族

6. 留意媒體從業人員於報導自殺事件時也可能會受到影響

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980