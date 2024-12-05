「我哭了」悼瓊瑤離世…高愛倫見證她愛情故事：愛一個人 盡己所有

作家瓊瑤離世，因為工作機緣與瓊瑤結識半生的資深媒體人高愛倫，於臉書專頁訴說不捨與心痛。瓊瑤本身的愛情比她筆下的故事更真實，高愛倫曾見證瓊瑤與皇冠創辦人平鑫濤愛情故事的各種橋段，有一次瓊瑤在被導演劉立立帶去打第一代電玩小蜜蜂，因為晚歸讓平鑫濤著急，第二天睡醒，發現家裡每一個角落都有一台小蜜蜂桌檯。

高愛倫說，平鑫濤因為瓊瑤急如熱鍋上的螞蟻，平先生把「急」演得爐火純青。第二天，瓊瑤睡醒就發現家裡每一個角落都有一台小蜜蜂桌檯。高愛倫說：「在妳的家，妳的愛情就是無盡寵愛，這雖非愛情世界的常態，但是，我的親臨現場，讓我學會：愛一個人，就是會樂於盡己所有。」

高愛倫也提到，平鑫濤外出公差，一定交給瓊瑤一個大信封，大信封裡包著一天一封情書。瓊瑤許諾不偷看，每天享受拆信封的樂趣，有時讓高愛倫她們也聽得到「為愛朗讀」。

但高愛倫也有遺憾，她於上個月26日看到瓊瑤臉書寫「不如歸去」，文字依然優美，只是浪漫情懷略顯哀傷，但就在那個當下，她感到慌張，有怵目驚心的感應。高愛倫本想和瓊瑤說說話，至少簡單問好一下，但終究沒有在叫出微信帳號後，寄上思念。如今發生憾事，讓千千萬萬讀者若有所失。

以下是高愛倫在「高愛倫字裡行間三餐四季」臉書專頁的貼文：

我哭了。瓊瑤姐。 11/26號我看妳的臉書在寫「不如歸去」，當時點閱數600人左右，這一篇貼文距離上次4/19貼文已經空白很久。 妳的文字依然美如往常，只是浪漫情懷略顯哀傷，但是就在那個當下，我感到慌張，有怵目驚心的感應。 除了「不如歸去」的歌曲引用，我看到3個驚恐。 1.一生追求完美的妳，把平先生病後的枯槁相片貼出，這完全不符合妳的個性作風，妳想用相片說一些說不出口的人生故事嗎？ 2.妳用#號加註「等我」 3.再用#號加註「內容明日更新」 對我而言，這三個都是驚爆點，從愛與關心的粉絲角度，以及年少工作機緣認得妳懂得妳的角度來看，我敏感了，這是一種預定行為的先發訊息？ 我回到書房，叫出妳的微信，如果不能跟妳說說話，至少簡單的問好一下也可以，那是我一直以來，偶爾為之的情愫表達，入秋入冬，人的孤單感容易有季節性的直轉急下；遷離敦南區的可園後，我再也沒有機會見到妳，心裡掛念的厲害。 但這一念的泉湧瞬間，終究沒有在叫出微信帳號後寄上思念。 今天，妳所有的安排都是不見紊亂的節奏，幾乎是與新聞刊布同步在妳臉書上貼出「當雪花飄落」視頻與文字，其決心之堅定與從容，顯然都是在自己計劃中，也把所有的交代安置妥當。 我知道就算我發成這封訊息，甚至跟妳有所對話，既不會成為事件裡的一滴水珠，也不可能產生任何改變，但是我一廂情願的想：讓妳不覺得孤單，算不算是一種祝福？ 昨日剛看一部好萊塢醫學電影「一次失誤」，其中一場戲，外科醫生問加護病房關於她病人離世的狀況：「她孤單嗎？」護士說：「我一直守著她，她不孤單。」當我此刻想到這場戲時，我覺得孤單的不是瓊瑤姐，而是千千萬萬讀者的若有所失。 前年金馬獎，金馬執委會的最大挑戰，是力邀瓊瑤姐和青霞合頒最大獎項目，結果就算搬出林青霞，瓊瑤姐還是婉拒了。而在此間多年，青霞回台灣，總是會去探望妳，青霞相信每個人都有一段愛到命都不要的歲月，但只有瓊瑤姐，妳真的為愛奔赴死亡。 除了為自己的書露面，瓊瑤姐的不食煙火，是妳生活的真實樣貌，所以能創造出二秦二林代言愛情的偶像模組，這裡面，充滿妳看得到、感覺得到的真實。 我在跑電影路線時，是文藝片全勝時期，瓊瑤姐打造的愛情天台，左右我一生的情愛心理，我們經常坐妳的客廳聊天，一般讀者沒有我幸運，他們不會明白瓊瑤姐有幽默搞笑的另一種天賦。 平先生跟瓊瑤姐的愛情故事有各種橋段。 幾十年前，第一代電玩是打小蜜蜂。因為劉立立導演帶妳出去玩，回家太晚，平先生急得如熱鍋上的螞蟻，當時我笑：平先生把這句成語的「急」演得爐火純青。 第二天，瓊瑤姐睡醒，就發現家裡每一個角落都有一台小蜜蜂桌檯。在妳的家，妳的愛情就是無盡寵愛，這雖非愛情世界的常態，但是，我的親臨現場，讓我學會：愛一個人，就是會樂於盡己所有。 平先生外出公差，一定交給瓊瑤姐一個大信封，大信封裡包著一天一封的情書，妳許諾不偷看，每天享受拆信封的樂趣。我們有時也聽得到為愛朗讀。 人們以為瓊瑤姐只是愛情神話的化身？ 不是的。 我會愛上詩詞歌賦，就是因為從瓊瑤姐的小說中看到古典文學的底蘊，謝謝妳。 我只看到新聞標題，還沒讀內容，就跑到廚房找先生，含淚説：瓊瑤姐走了。我就知道不對勁，我怎樣都該發那封簡訊的。 書架上擺著瓊瑤姐套書，每一本過去全都看過，只是妳六十週年全新版本的還封膠未拆，因為一心就當是珍藏品、蒐藏品，而今，拆？還是不拆呢？ 瓊瑤姐，我又哭了。

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