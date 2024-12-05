瓊瑤「翩然」辭世 專家：符合凶宅定義 可能有特殊買家

知名作家瓊瑤4日選擇在淡水豪宅住處，以雪花般姿態「翩然」離去。房仲業表示，該住處完全符合內政部函示提及「持有期間」、「專有部分」、「非自然身故」的凶宅定義，不過，由於個案狀況特殊，結果可能和一般凶宅不同。

住商不動產企研究室執行總監徐佳馨表示，目前市場上凶宅定義多以內政部97年函示定義為主，實務上則會因為個案狀況事發情境，在一般大眾心中所產生的恐懼感，分成大凶、中凶、小凶等狀態，對房價造成不同影響。

例如凶殺案價格會比輕生案來得更低，縱然是輕生案也會考量個案狀態，價格影響幅度則多在5折到7折之間。過去凶宅的接手者多為投資客拿來出租，或是公司行號做為營業處所，或是宗教作為聚會場所之用，買家相對侷限。

不過瓊瑤女士在華人社會具有獨特地位，擁有龐大死忠粉絲。過去世界各地，不乏有名人過世後，粉絲以高價取得其故居，以緬懷偶像的案例，此豪宅是否會出現具有實力，且不在意凶宅的粉絲想接手，有待觀察。

尤其瓊瑤選擇以平靜、自主方式離世，和一般輕生大為不同，加上該淡水面對寬闊河面，陽台可遠眺觀音山落日餘暉等美景，曾被外媒評為「少數世界頂尖風景之一」，如此條件極可能吸引特殊買家想要接手。