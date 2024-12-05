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瓊瑤「庭院深深」、「煙雨濛濛」膾炙人口 金瓜石拍攝場景曝光

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供

知名作家瓊瑤昨天在淡水住家被發現死亡，早期作品拍成連續劇，文史工作者林文清表示，「庭院深深」、「煙雨濛濛」及「幾度夕陽紅」等當時收視率常勝軍的連續劇，都是在金瓜石取景，其中「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。

當地耆老居民表示，金瓜石早年有很多礦工來淘金，淘金產業盛極一時，周遭戲院、商店人來人往很熱鬧，他記得，多部瓊瑤愛情小說改編而成的電視劇，都曾在三毛宅取景，印象深刻，如今只成回憶。

文史工作者、瑞芳龍鎮里長林文清說，瓊瑤早期作品，都有製作成連續劇，包括「庭院深深」、「煙雨濛濛」及「幾度夕陽紅」等當時收視率常勝軍的連續劇，都是在金瓜石取景，其中「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅， 取景，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。

林文清表示，金瓜石當年有很多日式房屋，新北市立定古蹟三毛宅為台糖所有的土地，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍，因為層級比較高，宿舍都配有庭院，庭院深深的氛圍及場景很符合瓊瑤的連續劇所需，地點在金瓜石金光路，從全家超商就可以看到三毛宅。所長宿舍於2017整修，雖然是多年前的連續劇，造訪此處都可以看到過往美好時期拍攝的場景。

新北市立定古蹟三毛宅2017開工修復，管理人時雨中學向台糖承租，經費獲文化部的補助、時雨中學自籌，2019年修復完畢，讓三毛宅的故事傳承下去。

「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供
「庭院深深」取景地就是在新北市立定古蹟三毛宅，原為金瓜石礦山事務所所長宿舍。圖／林文清提供

庭院深深 瓊瑤 金瓜石

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