瓊瑤盼「快樂歸去」 吳欣岱：不應將安樂死議題不當連結

作家瓊瑤昨天離世，也再度引發社會對「尊嚴死」與「安樂死」討論。心血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱認為，不應將瓊瑤的死與安樂死議題做不當連結。大家更應該要注意的是老年的心理健康狀態。

吳欣岱認為，老年人的心理健康是一個在台灣時常被忽略的議題，而換季時期的氣溫變化，恐加重憂鬱症病情。作家瓊瑤近期自殺，根據新聞報導她的狀況，和多數末期疾病患者需要的尊嚴死、協助安樂死有很大的差異。

吳欣岱提醒，在倡議的過程中應盡量避免做連結以美化、變相正當化輕生行為，畢竟輕生與安樂死是不一樣。世界上可以合法進行安樂死的國家都有非常嚴格的規定，包括專業醫師評估病人是否在生理心理上遭受難以承受的痛苦，且沒有任何醫療方式可以改善的情況下才可合法執行。在執行層面也仍有很多不同面向的討論與爭議，這在全世界都還是一個不斷在討論和研究的議題。

吳欣岱表示，台灣目前已在2019年上路《病人自主權利法》，強調病情告知本人、意願人具有選擇與決定權，也能透過填寫預立醫療決定書，保障未來在5款臨床條件時得以善終。對於安樂死議題還需要凝聚更多社會共識，無論是醫療體系或文化、教育層面，都還需要更多社會溝通與理解。

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