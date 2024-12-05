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翩然的去了…瓊瑤離世引討論 醫師勸勿渲染美化：可提早思考死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
知名作家瓊瑤4日被發現在家輕生離世。圖／聯合報系資料照
知名作家瓊瑤4日被發現在家輕生離世。圖／聯合報系資料照

知名作家瓊瑤昨（4日）被發現在家輕生離世，留書表示自己「已翩然離去」，擺脫痛苦的軀殼，希望家人和朋友不要為她死亡哀傷，因為她已盡力燃燒過。不過許書華醫師勸告，希望大眾與媒體不要過度渲染、美化，自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單。

瓊瑤離世的消息震撼各界，最後留書內容也引起諸多討論，許書華醫師對此在臉書引用韓劇《死期將至》的台詞「我死後才明白，活著，其實就是機會」發文，希望大眾或媒體不要過度渲染和美化「翩然的去了」這樣的描述。

「自殺和安樂死是不同的」，她表示雖然台灣應更積極正視安樂死合法化的推動與進展，但在已合法化的國家，如瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等，安樂死的條件規範都非常嚴格，多數前提是「病人的生理心理正遭受難以承受的痛苦，且沒有任何醫療方式可以達到改善」，配合醫師等專家多方評估，證明患者意識清楚、無外部壓力、知情知願，才能合法執行。

針對瓊瑤的心願「不願變成插管維生的臥床老人」，台灣其實也有「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療」等法案能為自己生命作主。現代醫藥仍有極限，醫者雖始終努力於「治癒疾病」，但遇到極限時，轉成「保有生命尊嚴、生活品質，善終」也是醫者持續用心致力之所在。

最後許書華引用瓊瑤留書的一段話「千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』。希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」，指出這才是她想強調的重點，「如何面對死亡也無需老了才思考，隨時都能多瞭解這攸關生命自主權的大事」。

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安樂死 瓊瑤 病人自主權 醫師

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