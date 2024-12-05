瓊瑤過世引發討論安樂死 邱泰源：台灣安寧緩和亞洲第一

知名作家瓊瑤昨天在淡水家中輕生，享壽86歲。她生前多次呼籲病人自主權，希望能尊嚴走向生命終點，民眾討論時，安樂死再度引發關注，衛福部長邱泰源今赴立院接受備詢時受訪表示，應該進行安寧療護幫人解決痛苦，只要做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。

邱泰源說，談到安樂死的議題，要先思考對末期病人或重病患者是否有給予好的照顧。以癌末病人為例，常因為疼痛而不想活下去。如果能夠進行安寧緩和醫療的專業治療，疼痛可以解除到90%以上，其實各種身心不適症狀都可以緩解，大部分民眾可以回復生活品質、保障末期病人的尊嚴。

邱泰源指出，我國推動安寧療護多年，在「最適合善終國家」的調查中，居亞洲第一、全球第三。世界各國在談安樂死的時候，一定先檢討安寧緩和醫療的專業有沒有做得很好，如果做很好，就已經可以幫助多數人善終。他強調，台灣應該好好善用這項醫療實力，致力讓重病病人走到末期時，能沒有疼痛的離開。

目前安樂死爭議較大，邱泰源表示，「要追求有品質的自然生命、達到生死兩相安」，仍應先做好安寧緩和，幫助病人善終。而對於各界提出安樂死的意見，衛福部願意做溝通及了解。

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