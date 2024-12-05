快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

瓊瑤過世引發討論安樂死 邱泰源：台灣安寧緩和亞洲第一

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
作家瓊瑤生前提倡安樂死，邱泰源表示，做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。本報資料照片
作家瓊瑤生前提倡安樂死，邱泰源表示，做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。本報資料照片

知名作家瓊瑤昨天在淡水家中輕生，享壽86歲。她生前多次呼籲病人自主權，希望能尊嚴走向生命終點，民眾討論時，安樂死再度引發關注，衛福部長邱泰源今赴立院接受備詢時受訪表示，應該進行安寧療護幫人解決痛苦，只要做好「安寧緩和醫療」，就不易有輕生念頭。

邱泰源說，談到安樂死的議題，要先思考對末期病人或重病患者是否有給予好的照顧。以癌末病人為例，常因為疼痛而不想活下去。如果能夠進行安寧緩和醫療的專業治療，疼痛可以解除到90%以上，其實各種身心不適症狀都可以緩解，大部分民眾可以回復生活品質、保障末期病人的尊嚴。

邱泰源指出，我國推動安寧療護多年，在「最適合善終國家」的調查中，居亞洲第一、全球第三。世界各國在談安樂死的時候，一定先檢討安寧緩和醫療的專業有沒有做得很好，如果做很好，就已經可以幫助多數人善終。他強調，台灣應該好好善用這項醫療實力，致力讓重病病人走到末期時，能沒有疼痛的離開。

目前安樂死爭議較大，邱泰源表示，「要追求有品質的自然生命、達到生死兩相安」，仍應先做好安寧緩和，幫助病人善終。而對於各界提出安樂死的意見，衛福部願意做溝通及了解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

安樂死 瓊瑤 邱泰源

延伸閱讀

林青霞夜不成眠痛悼瓊瑤「心好痛」 16天前對話公開

瓊瑤逝世！「還珠」僅「爾康」未回應 大陸影評人開嗆

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

見證瓊瑤愛情的兩棵樹 前年入厝淡水滬尾園區

相關新聞

翩然的去了…瓊瑤離世引討論 醫師勸勿渲染美化：可提早思考死亡

知名作家瓊瑤昨（4日）被發現在家輕生離世，留書表示自己「已翩然離去」，擺脫痛苦的軀殼，希望家人和朋友不要為她死亡哀傷，因為她已盡力燃燒過。不過許書華醫師勸告，希望大眾與媒體不要過度渲染、美化，自殺遠不

瓊瑤「庭院深深」、「煙雨濛濛」膾炙人口 金瓜石拍攝場景曝光

知名作家瓊瑤昨天在淡水住家被發現死亡，早期作品拍成連續劇，文史工作者林文清表示，「庭院深深」、「煙雨濛濛」及「幾度夕陽紅...

瓊瑤盼「快樂歸去」 吳欣岱：不應將安樂死議題不當連結

作家瓊瑤昨天離世，也再度引發社會對「尊嚴死」與「安樂死」討論。心血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱認為，不應將瓊瑤...

瓊瑤過世引發討論安樂死 邱泰源：台灣安寧緩和亞洲第一

知名作家瓊瑤昨天在淡水家中輕生，享壽86歲。她生前多次呼籲病人自主權，希望能尊嚴走向生命終點，民眾討論時，安樂死再度引發...

問候語「你家有幾位格格？」 瓊瑤作品風靡越南影響深

瓊瑤逝世令大批越南粉絲不捨，紛紛在網路致哀、憶往日時光。瓊瑤作品70年代即走紅越南，電視劇「還珠格格」更是家喻戶曉，越南...

見證瓊瑤愛情的兩棵樹 前年入厝淡水滬尾園區

作家瓊瑤翩然離開人世，她晚年住新北淡水，雖與地方人士互動不多，但她2年多前，將愛樹贈給淡水滬尾藝文休閒園區，傳為佳話。園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。