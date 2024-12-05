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見證瓊瑤愛情的兩棵樹 前年入厝淡水滬尾園區

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
瓊瑤將舊宅「可園」種植庭園中的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，2022年10月園方舉行「瓊瑤愛樹」入厝儀式。圖／滬尾藝文休閒園區提供
瓊瑤將舊宅「可園」種植庭園中的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，2022年10月園方舉行「瓊瑤愛樹」入厝儀式。圖／滬尾藝文休閒園區提供

作家瓊瑤翩然離開人世，她晚年住新北淡水，雖與地方人士互動不多，但她2年多前，將愛樹贈給淡水滬尾藝文休閒園區，傳為佳話。園方發文追弔瓊瑤，寫到「妳的光芒將留存在每個粉絲心中」。

瓊瑤生前長住40年的北市別墅「可園」因都更拆遷，她2022年3月將原本種植庭園中的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，同年10月園方舉行「瓊瑤愛樹」入厝儀式，及「多少祕密在其中」微型文物展。

瓊瑤當時出席並致詞提到，寫了一輩子的愛情小說，一直認為愛是人類最偉大、最美好的一種感情，她的家庭像拼圖，透過展覽可以讓大家看到一點點祕密，但還有「多少祕密在其中」讓大家來發現；瓊瑤當時還說，愛是一種傳承，是最值得發揮的感情，有了愛，讓人產生許多快樂，如果沒有愛，難以想像會有多悲慘。

瓊瑤是2022年3月遷出「可園」，移居新北淡水，並將栽種數十年的兩棵樹捐贈給滬尾藝文休閒園區，透過園方悉心移植及照料，樹木已在淡水河畔昂然挺立，讓見證「可園」主人愛情的兩棵樹得以延續生命力。瓊瑤離世後，粉絲們也能透過她生前的愛樹，追憶她以小說、歌詞、電影和電視劇為世人造夢的精采人生。

園方昨得知瓊瑤死訊後，在臉書粉絲專頁發文追悼，寫到「願您化作鳳凰，翩然飛翔，續綻光芒」，因為這棵鳳凰木是瓊瑤老師當年與丈夫平鑫濤攜手種下，鳳凰木以滿樹燦爛紅花，象徵著瓊瑤老師的小名「鳳凰」，如同她用文字灑下的人生美景，深深扎根於每個人心中。我們滿懷不捨，願老師如鳳凰般展翅飛翔，在天際續寫新篇章。

新北市民政局主秘巫宗仁曾任淡水區長10年，他說，瓊瑤晚年移居淡水，但她生活低調，與地方人士互動不多，但她生前贈給滬尾藝文休閒園區的愛樹，成為她與地方的連結，讓瓊瑤的浪漫、理想得以繼續發光。

瓊瑤將舊宅「可園」的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，2022年10月參加園方舉行的愛樹入厝儀式，及「多少祕密在其中」微型文物展。圖／滬尾藝文休閒園區提供
瓊瑤將舊宅「可園」的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，2022年10月參加園方舉行的愛樹入厝儀式，及「多少祕密在其中」微型文物展。圖／滬尾藝文休閒園區提供

愛情 瓊瑤

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