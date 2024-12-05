瓊瑤辭世 退休台師大教授回憶：大學採訪初見瓊瑤卻夢想破滅

知名作家瓊瑤昨天在新北淡水住家輕生辭世，享壽86歲；退休的台師大國文學系教授林保淳，是國內知名武俠小說研究學者，臉書貼追悼文說，「大學採訪作家，初見瓊瑤，我最深的感觸，就是夢想的破滅，真人，永遠比不上筆下的虛擬人物。」

69歲林保淳、台大中文所博士，師範大學國文系教授。1990至2006年任職淡大中文系率先開設武俠小說相關課程，創立「武俠小說研究室」。2006年秋轉任師大國文系，擔任「中華武俠文學會」會長，對兩岸武俠文學研究與交流事業貢獻良多。

林保淳追悼瓊瑤發文：「妳翩然而來，以曼妙的身姿讓年輕的心悸動，驚豔妳又翩然而去，留下光潔的身影、讓年老如我由衷懷念，窗外的雪還在嗎？海鷗將飛向何處？幾度夕陽紅？庭院已然深深深深了。

我是高中青春無限、綺夢連翩的年代，開始讀瓊瑤的。她給我的印象，就是《窗外》裡的江雁容，也是我年輕驛動的心夢想追尋的對象。

高三那年，我的讀書報告，一學期六篇，全都在介紹瓊瑤的小說，看到她以高凌風為原型的《女朋友》，真的心碎到快要一命嗚呼的地步。雖然沒嘗試寫過小說，但我當時的腦海裡，盡是一波波情情愛愛的浪濤。

大三那年，我加入台青社，當時被分派去採訪幾位作家，一個是武俠作家臥龍生，一個就是瓊瑤。我本來是應該負責採訪臥龍生的，但當時卻毅然決然改換成瓊瑤，也受邀到她家作了採訪。

初見瓊瑤，我最深的感觸，就是夢想的破滅，真人，永遠比不上筆下的虛擬人物，瓊瑤雖寫下了江雁容，但她絕對不是江雁容。夢想的消褪，是我成長的伊始，這一次的採訪，儘管有點失望，在我生命過程中卻是印記深深的。

儘管旖旎不再，但我對言情小說的評價，仍是相當高的，只是因年紀、心境的轉變，總覺得人生中比情情愛愛更珍貴的事物太多太多了，瓊瑤與她的小說也漸漸淡出我的生活圈。

不過，瓊瑤小說改編的連續劇，在我剛做父親的那幾年，是帶著小兒及全家一起觀看的。當時老大爾軒正再好言多語的年紀，看劉雪華的《庭院深深》，便唱起「你在哪裡，你在哪裡」，然後四人相望，八目對視，其樂融融，瓊瑤竟成了我的家庭良伴。

往後的幾十年，我研究武俠，講學於蘇州大學，以通俗小說研究為職志，在蘇大的會議中，偶然結識嶺東的葉雅玲教授。葉教授對瓊瑤情有獨鍾，與我有十分相得，原擬將武俠與言情結合起來，以「俠骨柔情」為號召，開個古龍與瓊瑤的學術研討會。可惜的是，正逢疫情，只能不了了之；疫情過後，原本想再續前議，竟乍聞雅玲的惡耗，一切都只能付之惘然了。

我是透過雅玲在臉書上與瓊瑤成臉友的，但也僅止於偶爾閒聊，知道彼此而已。倒是韓國瑜任高雄市長時，聘請瓊瑤當顧問，我將我為韓國瑜規畫的「愛情摩天輪」企劃提供給瓊瑤，還搏得她的肯定。可惜，韓國瑜竟被罷免掉，瓊瑤無用武之地，「愛情摩天輪」也始終未能現世。

看到瓊瑤離世的消息，是有些吃驚的，雖明知她身體一直有病痛，但一直都在臉書斷斷續續有消息，也從未想到她會突然離開，而且竟還是「輕生」。「輕生」這兩字，對我來說是非常重的，我沒想過連年已86的瓊瑤，也會「輕生」。人的生命，真的如此輕飄飄的，如雪與花的零落嗎？

瓊瑤小說中，我最喜歡《幾度夕陽紅》，夕陽是紅了又會再紅的，但青山不在，又紅給誰看？也許，瓊瑤心裡，除了如雪般潔白的天地，也還有另一片硃砂的赤紅，她最終是與這片赤紅相伴了。」