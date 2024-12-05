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瓊瑤曾為鼻胃管槓上平家子女 上周憶亡夫 喊不如歸去

聯合報／ 記者趙大智／台北報導
十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖片取自瓊瑤臉書
十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖片取自瓊瑤臉書

一代言情作家瓊瑤驟然離世震驚各界。她或許跟筆下男女主角一樣柔情萬千、詩情畫意，但私下性格剛烈，在平鑫濤臥床後無懼謾罵，不惜為一根鼻胃管槓上平家子女，也多次公開倡導死亡自主權。

瓊瑤生前與平鑫濤捧紅二秦二林、甄珍、呂琇菱、陳德容、馬景濤、俞小凡，趙薇、林心如、蘇有朋……，造星無數，開設電影公司和戲劇製作公司，更是早年赴大陸拍攝電視連續劇的先鋒，風光數十年。即便皇冠王國已人事全非，瓊瑤連續劇仍舊經典，至今新聞標題只要有「瓊瑤劇」、「瓊女郎」等關鍵字眼，依舊是點閱保證。

從平鑫濤病倒到二○一九年五月過世，瓊瑤因「小三」黑歷史再度背負罵名，也被指拿走他的錢，可說萬箭穿心，但她挺直腰桿面對各種質疑，承認自己當年「不該一錯再錯」，也說「人人都知道，沒有我就沒有皇冠的事業，但我讓他（平鑫濤）擁有所有光芒，因為我愛他」，女強人再強勢，也願意為愛臣服。

平鑫濤過世後瓊瑤便深居簡出，連臉書也很少發文。上月底突然緬懷亡夫，呼應配樂寫下「不如歸去」，多張照片中，除了兩人往日恩愛情懷，也首度曝光平鑫濤病榻上的模樣，當然免不了還是有人罵：「為什麼這麼殘酷把往生者的面容曝光？」如今回想，或許她想讓世人知道，當人失去了對生命的掌控權，就是這麼不堪、如此痛苦。

多年前記者專訪瓊瑤，當時平鑫濤仍健在。聊熱愛的文學作品依舊熱血，她突笑提：「鑫濤每次從榮總看病回家，都會繞路買盆小花回來放我窗前，提醒我不要太晚睡。」語氣中掩不住的幸福和依賴。

瓊瑤說過，老夫老妻不該太相愛，不該相依為命，否則分開會格外痛苦。愛了平鑫濤一生，她曾經每天告訴自己：「又一天過去了，好好活下去！」因為平鑫濤也希望她能夠好好過日子。

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瓊瑤

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